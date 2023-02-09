拜登演說頻提美中競爭 北京：反對以競爭定義中美關係

中國偵察氣球被美軍擊落後，中方拒絕美國國防部長奧斯丁與中國國防部長魏鳳和通話的要求。圖為去年11月奧斯丁與魏鳳和（右）在柬埔寨會談。(取材自中國國防部網)

拜登 總統7日發表國情咨文 演說，頻頻提及美中競爭，北京政府對此回應，中國並不懼怕與美國競爭，但反對以競爭定義美中關係，並指控拜登抹黑。

拜登在任內第二場國情咨文演說期間至少七度提及中國及中國國家主席習近平，聚焦美國逐漸準備好與中國競爭，但會避免衝突。

中國外交部發言人毛寧8日主持例行記者會時，被「韓國廣播公司」(KBS)記者問到關於拜登在國情咨文中指美國尋求對中國競爭而非衝突，會為了美國利益與中國合作，但若中國威脅美國主權，美國會為了守護國家而行動，中方對此有何評論？

毛寧說道，「中方一向認為，中美關係不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功，對彼此是機遇而不是挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

毛寧表示，「中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭來定義整個中美關係。打著競爭旗號，對一國進行汙衊抹黑，限制別國正當發展的權利，甚至不惜損害全球產業鏈與供應鏈，這不是一個負責任國家的所為」。

中國偵察氣球被美軍擊落後，國務卿布林肯(Antony Blinken)取消訪中行程；五角大廈 7日表示，中方則拒絕國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與中國國防部長魏鳳和通話的要求。

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)說：「遺憾，中國拒絕美方要求，美方將繼續致力保持溝通管道暢通。」

毛寧8日在記者會上，回應日本「共同社」記者提問關於氣球的問題，徵詢中方是否與美方保持聯繫時答道，「關於中國民用無人飛艇意外誤入美國領空事件，我們已多次說明情況。我想強調，美國動武襲擊中國的民用無人飛艇是不可接受的不負責任行為，中方已提出嚴正抗議。」

毛寧強調，「誇大和渲染中國威脅，無益中美互信和關係的改善，也不能使美國更安全」。