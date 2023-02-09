間諜氣球成美中處理更大危機的預演 結果令人憂

間諜氣球事件加深了美中官員的不信任和猜疑。圖為美國海軍出動汽艇、水下無人機和戰艦打撈被擊毀落入海中的中國偵察氣球殘骸。(美聯社)

美國擊落中國間諜氣球 事件，堪稱是華府與北京處理未來更大危機的一場預演，結果顯然令人擔憂；國會山莊報(The Hill)分析指出，此一事件加深了美中官員的不信任和猜疑，推遲了旨在穩定兩國關係的戰略對話。儘管兩大超級強國發生危險對抗的風險很低，但中國已被視為美國意識形態和經濟上的最大敵人，美國兩黨不斷互鬥，仍可能將危機激化至危險境地。

智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)美中關係研究員薩克斯(David Sacks)指出，共和黨齊聲批評拜登 總統未在第一時間擊落氣球，顯示「一旦涉及中國，華府氣氛丕變；兩黨都不想在中國問題上示弱」，美國官方需要多大空間，才能讓未來更具爆炸性的對抗降溫，備受關注。

「若遇上真正危機，局勢將很難緩和；不論哪一黨任總統都很難有足夠決策空間來試行和制定外交解決方案 ，因為必然會有很大聲浪要求採取最強烈行動，」薩克斯說。

發生真正危機的可能性其實很高，美中有包括台灣在內的緊張局勢爆發點，有北韓核武威脅，中國默許支持俄羅斯對烏克蘭開戰，也是其一。

國會山莊報指出，對美中關係來說，最危險的問題是台灣。拜登已至少四次承諾會在中國攻台時助台防禦。國務卿布林肯(Antony Blinken)稍早取消的訪中之行，目的原本在重建去年8月國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後中斷的美中溝通渠道。

布魯金斯學會(Brookings Institution)中國和東亞問題專家派翠夏‧金(Patricia Kim)表示，「總的來說，美中在不開戰和全球穩定方面有強烈共同利益，雙方必須保持接觸。但現在氣氛棘手，雙方民族主義情緒高漲，互信度很低」。

受間諜氣球事件影響，雙方顯然不太可能很快復合。金說：「最務實的結果是，緊張局勢隨時間推移而平息，雙方重回正軌。這不是不可能，但目前還很遙遠。」薩克斯也表示，「雙方要有更多空間；事件須先平息下來，從新聞中消失，然後美中外交才會恢復。」