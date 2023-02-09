我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

「各國都可能受害」 薛曼向40駐美使館簡報中氣球情資

編譯潘勛／綜合8日電
副國務卿溫迪·薛曼向40個駐美大使館的近150名外國外交官介紹美國針對中國偵察氣球行動的調查結果，確認這是中國軍方實施的廣泛偵察計畫的一部分。(美聯社)
副國務卿溫迪·薛曼向40個駐美大使館的近150名外國外交官介紹美國針對中國偵察氣球行動的調查結果，確認這是中國軍方實施的廣泛偵察計畫的一部分。(美聯社)

華府高級官員及外交官表示，副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7日向40國駐美使館近150名外國使節簡報美國擊落中方偵察氣球一事，而駐北京的美國大使館6、7兩日也邀集各國駐中國外交官，說明美國對那枚偵察氣球的所見所得。

路透(Reuters)8日報導，薛曼的簡報由華盛頓郵報率先披露；不願具名的高級官員表示，美方是想確保，盡自己所能與世界各國分享所知道的事，各國可能也受害於這些類型的氣球偵察行動。

中國偵察氣球上周現蹤於美國，導致華府政治方面的義憤填膺，也讓國務卿布林肯(Antony Blinken)取消北京行程，布林肯本想修補美、中受損的關係，原訂5日抵達北京。

中國偵察氣球進入美國領空一周後，美國空軍噴射戰機4日在南卡羅來納州海岸以外將其擊落；中國外交部表示那枚氣球旨在觀測氣象，因高空強風而吹離預定路徑，另譴責美方反應過度。

高級官員另表示，國務院另派使團到盟邦、夥伴國，分享氣球事件的資訊。

氣球實為飛艇 有太陽能板

在北京參加美方簡報的外交官員表示，美方在會中提出資訊，顯示那枚偵察氣球並非如北京所述的氣象研究氣球，而是一艘飛艇，用來做情報偵蒐；氣球1月最後數日進入美國領空，飛掠美國軍事設施。

華府表示，那枚偵察氣球是由中國人民解放軍操控。

參與美國駐北京大使館簡報會的外交官表示，獲知氣球上有太陽能源板，意味氣球所需的動力多於氣象氣球，另外氣球的飛行路徑也不符合自然風的形態；美方官員表示，氣球配備了方向舵及推進器。

一名駐北京的亞洲外交武官表示，按美國的簡報、他自己國家對這類氣球的理解，還有中國至今拒絕公布擁有那枚偵察氣球的公司或實體，很難相信氣球是民用氣象氣球。

這些資訊與五角大廈上周末以來跟新聞界分享的雷同，指那些氣球隸屬中方氣球編隊，也侵犯他國主權。

華郵報導指出，專家雖然還不知中方氣球編隊的規模，但一名美方官員指出，自2018年以來，氣球出任務「幾十次」，使用中方民間公司提供的科技。

美國海軍公布的圖片顯示，隸屬第二拆彈大隊的水兵在南卡羅萊納州美特爾海灘附近海面乘...
美國海軍公布的圖片顯示，隸屬第二拆彈大隊的水兵在南卡羅萊納州美特爾海灘附近海面乘坐充氣艇打撈中國高空偵察氣球殘骸。(Getty Images)

氣球 北京 華府

上一則

澤倫斯基訪英法 英擬援助烏克蘭先進戰機

下一則

想贏回白人勞工支持 拜登演說喊「重建美國藍領藍圖」

延伸閱讀

美中關係因氣球緊張 財長葉倫：我還是想訪中

美中關係因氣球緊張 財長葉倫：我還是想訪中
國防部：中國氣球曾4度飄美「經過北京感興趣的點」

國防部：中國氣球曾4度飄美「經過北京感興趣的點」
氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：日、韓、台都被中監控

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：日、韓、台都被中監控
評／拜登國情咨文沒趁機吹捧對抗俄中成果 攘外必先安內

評／拜登國情咨文沒趁機吹捧對抗俄中成果 攘外必先安內

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責