「各國都可能受害」 薛曼向40駐美使館簡報中氣球情資

副國務卿溫迪·薛曼向40個駐美大使館的近150名外國外交官介紹美國針對中國偵察氣球行動的調查結果，確認這是中國軍方實施的廣泛偵察計畫的一部分。(美聯社)

華府 高級官員及外交官表示，副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7日向40國駐美使館近150名外國使節簡報美國擊落中方偵察氣球 一事，而駐北京 的美國大使館6、7兩日也邀集各國駐中國外交官，說明美國對那枚偵察氣球的所見所得。

路透(Reuters)8日報導，薛曼的簡報由華盛頓郵報率先披露；不願具名的高級官員表示，美方是想確保，盡自己所能與世界各國分享所知道的事，各國可能也受害於這些類型的氣球偵察行動。

中國偵察氣球上周現蹤於美國，導致華府政治方面的義憤填膺，也讓國務卿布林肯(Antony Blinken)取消北京行程，布林肯本想修補美、中受損的關係，原訂5日抵達北京。

中國偵察氣球進入美國領空一周後，美國空軍噴射戰機4日在南卡羅來納州海岸以外將其擊落；中國外交部表示那枚氣球旨在觀測氣象，因高空強風而吹離預定路徑，另譴責美方反應過度。

高級官員另表示，國務院另派使團到盟邦、夥伴國，分享氣球事件的資訊。

氣球實為飛艇 有太陽能板

在北京參加美方簡報的外交官員表示，美方在會中提出資訊，顯示那枚偵察氣球並非如北京所述的氣象研究氣球，而是一艘飛艇，用來做情報偵蒐；氣球1月最後數日進入美國領空，飛掠美國軍事設施。

華府表示，那枚偵察氣球是由中國人民解放軍操控。

參與美國駐北京大使館簡報會的外交官表示，獲知氣球上有太陽能源板，意味氣球所需的動力多於氣象氣球，另外氣球的飛行路徑也不符合自然風的形態；美方官員表示，氣球配備了方向舵及推進器。

一名駐北京的亞洲外交武官表示，按美國的簡報、他自己國家對這類氣球的理解，還有中國至今拒絕公布擁有那枚偵察氣球的公司或實體，很難相信氣球是民用氣象氣球。

這些資訊與五角大廈上周末以來跟新聞界分享的雷同，指那些氣球隸屬中方氣球編隊，也侵犯他國主權。