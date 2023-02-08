拜登國情咨文連任「起手式」年事已高是隱憂

拜登在演說中細數晶片法、基建法等政績，他也強調要對富人徵稅，以維社會公平。（Getty Images）

2023國情咨文 演說應該是拜登 總統上任迄今最風光的一刻，兩年來，他已經推動完成一系列立法、打贏一場史詩級的期中選戰、在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中給予堅定的支持並因此贏得盟邦的讚譽；而且新冠疫情的陰霾也逐漸消散。

然而，就在發表演說的前夕，公眾對於他的疑慮卻仍舊是他心頭揮之不去的陰影：多項民調 結果顯示，大多數美國民眾要不是不曉得拜登這兩年的政績，不然就是不滿意他的工作表現。就連自家人民主黨內部也有質疑聲浪，認為他年事已高，不應再連任。

62%民眾嫌拜登做太少

根據華盛頓郵報(Washington Post)和美國廣播公司新聞部(ABC News)的民調，36%的美國民眾認為拜登上任以來完成了「非常多」和「很多」工作，62%的受訪民眾則認為他「做得很少」或「幾乎沒做什麼」。

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)最新調查則顯示，只有37%的民主黨人表示希望拜登挑戰第二任，比去年11月初期中選舉之前的52%還少。

國情咨文演說通常被視為新上任總統宣布競選連任的起手式。「今年當然也不例外，」歐巴馬時期曾任白宮政治事務主任的加斯帕爾(Patrick Gaspard)認為，「拜登自從上任以來，表現可圈可點，現在需要的是展現出他是個具有未來眼光的人物。」

拜登總統與副總統兼參院議長賀錦麗握手。（Getty Images）

歷來幾乎沒人放棄連任

細數美國近代史，除了1968年第36任總統詹森(Lyndon Johnson)因為越戰爭議宣布不再連任之外，幾乎沒有任何一位國家領導人放棄爭取第二任。

但美國歷史上也從來沒有任何一位總統年紀像拜登這麼大；去年11月剛度過80大壽的拜登，如連任成功，卸下職務時將已86歲。

政治歷史學家車芬斯基(Lyndsay Chervinsky)指出，拜登和先前歷任總統最大的差別，就在於年齡的「不確定因素」。過去，滿意度比拜登更差的總統大有人在，但從來沒有人質疑他們是否應該連任。「如果他要是年輕個10歲，這些討論就根本不會存在，」車芬斯基說。

發表國情咨文之後，拜登將馬不停蹄前往威斯康辛和佛州，繼續宣揚政績之旅。外界預期拜登將在近期內宣布競選連任。