我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

土敘震災 一新生嬰救出 臍帶連亡母 一媽咪與6月嬰兒困29小時脫險

記者胡玉立／綜合報導
土敘兩國地震，敘利亞救難人員在瓦礫中救出一名新生兒。 （取自推特）
土敘兩國地震，敘利亞救難人員在瓦礫中救出一名新生兒。 （取自推特）

土耳其與敘利亞接壤邊境地區6日發生的兩次地震，釀成世紀大災難，隨著一分一秒過去，每一個從瓦礫廢墟裡被拯救出來的生命，都是救援人員與時間賽跑、倖存者與寒冷天候對抗下的奇蹟。

土敘兩國地震，敘利亞獲救的新生兒被送往醫院治療。 （美聯社）
土敘兩國地震，敘利亞獲救的新生兒被送往醫院治療。 （美聯社）

在敘利亞，人們在一座倒塌建物中，救出了一名顯然是在大地震後幾小時內、生於廢墟下的新生女嬰；她被人發現時，臍帶仍與她已死去的母親相連。而在土耳其，緊急救援人員7日成功營救出一名母親和她六個月大的嬰兒，母女倆被困在哈塔伊(Hatay)一座倒塌建物的廢墟下將近29個小時。

此外，一名24歲婦女在地震發生27小時後在卡拉曼馬拉斯省(Kahramanmaras)廢墟中獲救；一名26歲男子和三歲小男孩被困在馬拉蒂亞鎮(Malatya)22小時後，也被救出。

在敘利亞西北部小鎮金德里斯(Jinderis) 倒塌五層公寓廢墟中出生的女嬰，是在6日下午、第一次地震發生十多個小時後，哭聲被人發現而獲救。社群媒體上流傳的救援影片顯示嬰兒被從廢墟中救出後的瞬間，一名男子將她舉起來，她的臍帶還懸在空中，另一名男子扔給他一條毯子將她裹起來。

目前女嬰正在敘利亞阿勒頗省(Aleppo)阿夫林鎮(Afrin)一家兒童醫院保溫箱內接受治療。主治醫生馬魯夫(Hani Maarouf)表示，女嬰的母親阿布哈迪亞(Afraa Abu Hadiya)臨盆時一定是清醒的，但很快就死了。

考慮到嬰兒體溫下降程度，馬魯夫估計嬰兒被人發現前幾小時出生；若女嬰是在地震前出生，肯定無法在寒冷中存活那麼多小時。他還說：「要是女嬰多待在廢墟裡一個小時，可能也會送命。」

與此同時，在土耳其南部靠近敘利亞邊境的哈塔伊(Hatay)，緊急救援人員成功營救了被壓在倒塌建物廢墟下近29個小時的一名母親和她6個月大的嬰兒。搜救人員聽到公寓樓廢墟傳出聲響，設法救出30歲的耶爾馬茲(Hulya Yilmaz)和她的孩子。兩人已被送往附近醫院接受治療。

地震 邊境 社群媒體

上一則

補貼款是否列「應稅聯邦收入」不明 國稅局：等指示後再報稅

下一則

國情咨文談富人稅 拜登：年收40萬以下 不多收一分錢稅

延伸閱讀

土耳其強震傷亡慘重 台留學生：許多災區朋友生死未卜

土耳其強震傷亡慘重 台留學生：許多災區朋友生死未卜
土敘強震超過7800人罹難 災民燒垃圾碎片取暖

土敘強震超過7800人罹難 災民燒垃圾碎片取暖
心碎照片曝…土耳其強震後 父坐廢墟旁緊握15歲亡女手

心碎照片曝…土耳其強震後 父坐廢墟旁緊握15歲亡女手
世衛：土耳其強震受災人口恐多達2300萬

世衛：土耳其強震受災人口恐多達2300萬

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑