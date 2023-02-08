土敘震災 一新生嬰救出 臍帶連亡母 一媽咪與6月嬰兒困29小時脫險

土敘兩國地震，敘利亞救難人員在瓦礫中救出一名新生兒。 （取自推特）

土耳其與敘利亞接壤邊境 地區6日發生的兩次地震 ，釀成世紀大災難，隨著一分一秒過去，每一個從瓦礫廢墟裡被拯救出來的生命，都是救援人員與時間賽跑、倖存者與寒冷天候對抗下的奇蹟。

土敘兩國地震，敘利亞獲救的新生兒被送往醫院治療。 （美聯社）

在敘利亞，人們在一座倒塌建物中，救出了一名顯然是在大地震後幾小時內、生於廢墟下的新生女嬰；她被人發現時，臍帶仍與她已死去的母親相連。而在土耳其，緊急救援人員7日成功營救出一名母親和她六個月大的嬰兒，母女倆被困在哈塔伊(Hatay)一座倒塌建物的廢墟下將近29個小時。

此外，一名24歲婦女在地震發生27小時後在卡拉曼馬拉斯省(Kahramanmaras)廢墟中獲救；一名26歲男子和三歲小男孩被困在馬拉蒂亞鎮(Malatya)22小時後，也被救出。

在敘利亞西北部小鎮金德里斯(Jinderis) 倒塌五層公寓廢墟中出生的女嬰，是在6日下午、第一次地震發生十多個小時後，哭聲被人發現而獲救。社群媒體 上流傳的救援影片顯示嬰兒被從廢墟中救出後的瞬間，一名男子將她舉起來，她的臍帶還懸在空中，另一名男子扔給他一條毯子將她裹起來。

目前女嬰正在敘利亞阿勒頗省(Aleppo)阿夫林鎮(Afrin)一家兒童醫院保溫箱內接受治療。主治醫生馬魯夫(Hani Maarouf)表示，女嬰的母親阿布哈迪亞(Afraa Abu Hadiya)臨盆時一定是清醒的，但很快就死了。

考慮到嬰兒體溫下降程度，馬魯夫估計嬰兒被人發現前幾小時出生；若女嬰是在地震前出生，肯定無法在寒冷中存活那麼多小時。他還說：「要是女嬰多待在廢墟裡一個小時，可能也會送命。」

與此同時，在土耳其南部靠近敘利亞邊境的哈塔伊(Hatay)，緊急救援人員成功營救了被壓在倒塌建物廢墟下近29個小時的一名母親和她6個月大的嬰兒。搜救人員聽到公寓樓廢墟傳出聲響，設法救出30歲的耶爾馬茲(Hulya Yilmaz)和她的孩子。兩人已被送往附近醫院接受治療。