2大板塊走滑、裂開逾百公里…土敘人口密集區釀巨災

這次地震侵襲人口稠密地區，導致災情特別慘重。圖為受傷的小孩（右）正在敍利亞北部的醫院裡等待醫治。（Getty Images）

土耳其6日連續發生規模7.8、7.5強震，其他強烈餘震多次，科學家指出，這次巨災是兩大地質板塊水平走滑所致，因為發生在人口密集區，所以災情特別嚴重。

長930哩的北安納托利亞斷層(North Anatolian)及長300哩的東安納托利亞(East Anatolian)斷層運動，裂開逾百公里，震央在加濟安泰普省(Gaziantep)，恐成為近十年最致命地震 。

科羅拉多州「國家地震資訊中心」(National Earthquake Information Cente)學者阿爾塔威爾(Yaareb Altaweel)指出，土耳其位於阿拉伯、安納托利亞及非洲板塊輻輳地，三大板塊會彼此擠壓，累積摩擦及壓力，釋放時便造成地震。許多發生在土耳其的最強地震源自北安納托利亞斷層，因此它最受關注。

倫敦大學學院(University College London)地震學家希克斯 (Stephen Hicks) 表示，但咸信這次大震是沿東安納托利亞斷層產生；東斷層原先較不受矚目，以往沒發生規模7以上的強震，至少自1900年代地震觀測網絡建置以後未曾出現過。

希克斯表示，過去100年沿東斷層沒有大型地震，再加上阿拉伯板塊往北運動，意味著本區張力升高。

本次大震發生在走滑斷層(strike-slip fault)，是地殼上的破碎區，岩塊破碎時滑經彼此。

平均而言，任何年分規模在7.0以上的地震都不到20次，讓6日大震顯得更強烈。

「英國 地震觀測」 (British Geological Survey)機構學者賽古(Margarita Segou)指出，這次地震很強，以發生在陸地的地震來說更是如此；一般極強烈地震都發生在海底。

雪上加霜的是這次地震侵襲人口稠密地區，災區另有許多結構脆弱的老舊大樓；鄰近的敘利亞地區構工太快，加之長年戰爭，也讓許多建築結構危弱，導致災情嚴重。