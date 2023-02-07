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敘北內戰12年 建築結構脆弱遇震就塌

編譯茅毅／綜合報導
土耳其接近敘利亞地區發生強震，敘利亞救難員在中部哈馬省一處震毀大樓搜尋生還者。（新華社）
土耳其接近敘利亞地區發生強震，敘利亞救難員在中部哈馬省一處震毀大樓搜尋生還者。（新華社）

土耳其和敘利亞邊界6日發生強震，震央接近敘利亞北部反政府勢力控制區。知名的敘利亞救援組織「白盔」說，飽受內戰戰火蹂躪12年之久的敘北，許多建築物早已受損，一遇強震就倒塌，導致生命及財產損失慘重，已知至少390死、1000傷。

敘北目前仍處內戰狀態，由反抗總統阿塞德政府的反對派占據。白盔的正式名稱為「敘利亞民防」，其活動範圍以敘利亞西北部由土耳其支持的反抗軍據守地區為主，主要救治在敘利亞內戰中的傷者。該組織負責人法瑞斯強調，從災區傾倒建築物中搜尋倖存者的工作分秒必爭，搜救人員雖已精疲力竭，但沒有時間浪費。鑑於許多居民仍受困瓦礫堆中，傷亡人數恐怕還會攀升。

法瑞斯指出，反抗軍占據地區經歷多年內戰，空襲、砲擊及轟炸造成許多建築物結構脆弱，一發生強震就「立刻倒塌」。阿勒坡省詹達里斯（Jandaris）鎮就是其一，6日可見一棟塌陷的建築物中，四散水泥塊、鋼筋和衣服。一名鄰居向路透說，裡面共12戶人家，沒有一人生還。

根據聯合國資料，敘北約420萬人受內戰所苦，290萬人流離失所、180萬人棲身難民營。除內戰、震災，這幾天濕冷，在在考驗著搜救人員和災民。

俄羅斯伊朗及敘利亞內部的伊斯蘭教什葉派支持阿塞德，2020年3月曾與國內大多是遜尼派的土耳其，達成脆弱的停火協議。

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