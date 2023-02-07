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7.8強震後 規模4以上餘震至少77次 機場受損影響救援

編譯盧炯燊／綜合6日電
土耳其、敘利亞邊界發生強震後，各國都派出救援隊趕去協助。圖為羅馬尼亞救援隊搭乘軍用運輸機前往災區。(歐新社)
土耳其、敘利亞邊界發生強震後，各國都派出救援隊趕去協助。圖為羅馬尼亞救援隊搭乘軍用運輸機前往災區。(歐新社)

編譯盧炯燊／綜合6日電

土耳其敘利亞邊境地區6日發生芮氏規模7.8強震後，接連出現最少77次規模4以上的大小餘震，其中三次在規模6或以上。

美國地質調查所(U.S. Geological Survey)稱，土耳其南部接壤敘利亞地區於當地時間早上6時發生規模7.8地震之後，至少有77次規模4的餘震。其中一次規模7.5是在主震以北96公里(59哩)處發生，另有兩次則為規模6。

餘震沿著土耳其南部破裂的斷層帶延伸超過300公里(85哩)，從西南向東北方向延伸，從與敘利亞接壤的邊界一直延伸到馬拉蒂亞省。

不過對於初震之後九小時發生的規模7.5地震，是否屬於餘震各有不同解釋。

美國地質調查所地震專家霍夫(Susan Hough)說，有時餘震甚至比初震還大，在這種情況下，餘震被認為是主震，而第一次餘震被稱為前震。餘震也可能在強烈地震後持續數星期或數月發生，頻率與強度逐漸下降。

餘震可能發生在與主地震相同的斷層上，也可能在附近斷層發生上。例如這次強烈餘震震中初震以北約96公里處。

但土耳其災難和應急管理署則認為，這次規模7.5強震不是餘震，因為與初震震中相距96公里。

專家據此認為，這次土敘大地震是一次震群型地震，震群型地震的主要能量會通過多次震級相近的地震釋放出來，沒有突出的主震。

震群型地震的特點是地震頻度高，能量的釋放有明顯的起伏，衰減速度慢，活動的持續時間長。震群的震源往往較淺(小於10公里)，震群的分布範圍會隨時間逐漸擴大。

無論如何，規模7.8大地震以及隨後發生的餘震，已給震區多個機場受損，影響多國空運而至的救援物資。

其中飛往卡赫拉曼馬拉什市(Kahramanmaraş)及哈塔伊市(Hatay)國際機場，已暫停所有客運班機起降，以便專供空運救援物資的飛機使用。

在災區內的加濟安泰普(Gaziantep)機場隨後也宣布同樣管制，停止所有客運班機在該機場起降。

歐盟啟動民事保護機制動員的搜救隊，俄羅斯醫療援助隊、以色列軍區搜救代表團、黎巴嫩工兵等，以及各國的人道救援物資均飛至限制開放的機場，台灣也有派出救難隊支援。

土耳其、敘利亞邊界發生強震後，各國都派出救援隊趕去協助。圖為羅馬尼亞軍用運輸機裝...
土耳其、敘利亞邊界發生強震後，各國都派出救援隊趕去協助。圖為羅馬尼亞軍用運輸機裝載救援物資。(歐新社)

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