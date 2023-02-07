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7.8百年強震 土耳其、敘利亞死傷逾萬 雨雪酷寒搜救受阻

記者顏伶如／綜合報導
敍利亞長年內戰，建築也多落後，許多房子在強震下立即倒塌，照片是西北部一處災區，居民合力將受傷災民搶救出來。（Getty Images)
敍利亞長年內戰，建築也多落後，許多房子在強震下立即倒塌，照片是西北部一處災區，居民合力將受傷災民搶救出來。（Getty Images)

土耳其南部6日清晨發生芮氏規模7.8強震，在土耳其以及南鄰敘利亞造成重大傷亡，數千棟建築被震垮；截至美東6日晚間，累計已有超過4000人死亡，兩國搜救人員在酷寒天候下，徹夜頂著雨雪設法將受困於瓦礫下的倖存者救出。拜登總統6日致電土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)，表示美國將協助提供土耳其災後重建的所有需求。

英國廣播公司(BBC)報導，世界衛生組織(WHO)警告說，隨著救援人員找到更多受難者，死亡人數可能會增加八倍之多。

強震襲擊土耳其南部及敍利亞北部，照片是敍利亞北部的Idlib省，整個城鎮幾乎被震...
強震襲擊土耳其南部及敍利亞北部，照片是敍利亞北部的Idlib省，整個城鎮幾乎被震成廢墟。（美聯社）

這場地震震央位於靠近敘利亞邊境、加濟安泰普(Gaziantep)北部的卡拉曼馬拉斯省(Kahramanmaras)，威力強大到遠在黎巴嫩、約旦、以色列、埃及都感受得到。當地百餘年來最嚴重地震發生後，搜救行動到7日持續進行，初步估計，傷者將以萬計，而死傷人數及無家可歸民眾估計將進一步增加。

6日清晨主震發生後，數十次威力強大的餘震接連而來，6日下午又發生芮氏規模7.5強震，發生地點位於土耳其中南部的相同斷層帶。這次地震受災較嚴重的地區多半在土耳其南部及敘利亞北部、中部；災區有整棟公寓大樓被震垮、醫院受損，災害面積極為廣大。

美國地質調查所(U.S. Geological Survey)表示，這是自2021年8月偏遠的南大西洋地區發生地震後，全球記錄到規模最大的一起。

飽受內戰之苦的敍利亞再逢強震，圖為被叛軍掌控的Jandaris一個城鎮，居民正搶...
飽受內戰之苦的敍利亞再逢強震，圖為被叛軍掌控的Jandaris一個城鎮，居民正搶救一名小女孩。（路透）

強震發生後，厄多安宣布全國進入七天哀悼期。白宮發表聲明表示，美國已派出救難團隊前往土耳其參與救災等協助；各國也紛紛派出救難隊支援，並捐款救助。

尤其，敘利亞已飽受持續超過11年內戰的蹂躪，家園本已殘破，許多老屋在地震中全倒，完全無家可歸，讓民眾面臨的困境雪上加霜。

6日清晨第一波強震持續約一分鐘之久，第一時間初步統計在土耳其、敘利亞便造成3800人死亡。

美國地質調查所(US Geological Survey)指出，當地時間6日清晨4時17分發生的強震，震央就在加濟安泰普北邊，深達地下11哩(約18公里)。

地震威力強大，埃及、黎巴嫩、塞浦路斯等地都有感。敘利亞大馬士革(Damascus)、黎巴嫩貝魯特(Beirut)都有民眾感驚覺地震而紛紛跑到街上，就連埃及開羅也能感受到地震。義大利沿海地區一度發出海嘯警報。相隔數小時後，出現芮氏規模7.5強震，震央位於埃基諾祖鎮(Ekinozu)東南東方約2.5哩處。

聯合國兒童基金會(UNICEF)發表聲明表示，數以千計房屋恐已摧毀，家庭變得流離失所，此時卻是氣溫常常降至冰點以下的季節，經常下雪及冰雨。

7.8規模強震使土耳其許多樓房倒塌，圖為救難人員在Diyarbakir地區搶救困...
7.8規模強震使土耳其許多樓房倒塌，圖為救難人員在Diyarbakir地區搶救困在斷垣殘壁中的倖存災民。（路透）

路透報導，由於冬季天氣寒風刺骨，搜救生還者的救援行動更加困難。

光是在土耳其境內，根據土耳其災害與應變管理署(Disaster and Emergency Management Agency)統計，至少5606棟建築物倒塌，敘利亞北部同樣災情慘重。聯合國兒童基金會說，當地醫院、學校以及相關醫療與教育機構極可能都在地震中遭到損害或摧毀。

地震 聯合國 義大利

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