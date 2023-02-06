美中「間諜氣球」之戰：美擊落氣球考量與中國壓力測試

左：擊墜間諜氣球後隔天的2月5日，著名的諷刺喜劇節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）就做了一則氣球事件的嘲諷，專訪「被擊墜落海的氣球」。右：間諜氣球遭擊落瞬間。(影片截圖、路透)

「美國擊墜了『間諜氣球 』，但事情尚未落幕....」美國在上周對外證實「中國間諜氣球」進入美國領空之後，引發輿論譁然與美中關係的緊張。在議論是否應該擊墜氣球之際，美國官方證實已於2月4日派出一架F-22戰機，將這顆間諜氣球擊墜。消息公開後再次掀起熱議，中國也反覆強調這是「民用無人飛艇」而非情蒐用途，並表示「對美國的反應過度保留使用必要手段的權利。」這個間諜氣球之戰，連日來發生什麼事？擊墜與否的考量又是什麼？又是否會成為美中雙方衝突升級的導火線？

中國的這顆高空「間諜氣球」（原稱為High-altitude balloon，即高空氣球。後美方及新聞媒體多以間諜氣球 spy balloon 稱呼，中國則稱為「中國民用無人飛艇」）是在1月28日，被偵測到進入阿留申群島以北的美國防空區、在阿拉斯加陸地上空移動，1月30日又飄移進入加拿大西北地區領空，接著移動路線又往美國接近，1月31日自愛達荷州北部重新進入美國領空，當天美國總統拜登 即聽取此事的軍方簡報。

到了2月1日，偵察氣球飛過與愛達荷州鄰近的蒙大拿州——該地是馬爾姆斯特羅姆空軍基地所在地（Malmstrom Air Force Base），佈署許多核飛彈發射井、也是空軍全球打擊司令部（AFGSC）麾下第341導彈聯隊駐在地。拜登政府在隔天2月2日由美國國防部對外披露此事，證實這顆氣球是來自中國的高空氣球、並且已經進入美國領空飄移一段時間。其後氣球改變航向，離開美國本土上空。

氣球事件隨即引發美國輿論的強烈反應，尤其因為有地方民眾肉眼直接目擊到飄移中的氣球，白色的「不明飛行物體」造成部分居民的不安。(Getty Images)

氣球事件隨即引發美國輿論的強烈反應，尤其因為有地方民眾肉眼直接目擊到飄移中的氣球，白色的「不明飛行物體」造成部分居民的不安。而當美國軍方證實是來自中國的氣球、且有可能正在執行某種監測任務時，美國輿論的反感愈加強烈，包括媒體和網路社群上開始有人質疑：為什麼不直接擊落氣球？這顆間諜氣球是否會對美國安全造成威脅？

美軍擊落中國偵察氣球始末

美國起初的說法，表示已採取行動讓氣球無法偵測到有用的情報，言下之意表示「氣球已無功能可言」，另一方面也強調若貿然擊墜氣球，可能會因為爆炸碎片而造成居民安全疑慮，同時因為尚不清楚氣球上是否有搭載其他東西，在尚未準確釐清之前不宜發動攻擊。

實際上要擊落高空氣球，需要考量的技術與安全層面相當複雜。以本次案例而言，擊落氣球就有可能造成美中雙方關係緊張升級，成為外交考量之一。而技術上要打下氣球，除了顧及到地面安全之外，此類高空氣球的升空高度，需要出動戰機將其擊落，而且還不一定能立即有效擊墜，過去都還有氣象用高空氣球被戰機擊中後洩氣、繼續空中飄移數日的案例。

南卡羅來納州海岸邊，人們圍觀、拍下氣球。(路透)

敏感的是，氣球事件發生期間，本來應該是美國國務卿布林肯預定2月5日訪問北京，但因為氣球進入領空造成的關係緊張，臨時取消了訪中行程。布林肯亦直言對間諜氣球的不滿：「中國施放氣球進入美國是無法接受的、也不負責任，而這就是問題所在——它破壞了訪中行程的目的。」

當美國發現氣球、並對外表示為中國用於監測情報用途後，中國立即表明反對。中國官方在2月3日回應，這是「中國民用無人飛艇」，並沒有所謂的監測用途，而是用於蒐集氣象資料的科學研究使用；至於為何會進入美國領空，中國的說法是：

「受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

中國外交部強調，這個民用無人飛艇「無意侵犯任何主權國家的領土領空」。儘管中國對外表示希望美中兩國冷靜處理、勿讓氣球事件升級，但已經美國輿論的不安、以及美國軍方掌握的情資，最終仍決定在2月4日出動戰機，將氣球擊落。

美軍於2月4日派出一架F-22戰機，在南卡羅萊納州外海6海里處，以Aim-9X響尾蛇飛彈擊落中國間諜氣球。(美聯社)

中國為什麼要放出間諜氣球？

美軍於2月4日派出一架F-22戰機，在南卡羅萊納州外海6海里處，以Aim-9X響尾蛇飛彈擊落中國「間諜氣球」之後，海軍潛水員仍在搜尋、打撈氣球殘骸，以利專家對其進行後續分析。中國的這顆偵察氣球約有三輛巴士的大小，殘骸散落在約14公尺深的水中、分布於11公里的範圍內。擊落處當地的霍里縣（Horry County）警局警告周遭地區民眾不要碰觸或移動任何發現的疑似碎片，以免干擾調查。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，全體參議員將於下周聽取關於間諜氣球的詳細簡報，簡報內容除氣球的詳細規格、監測能力外，也包括美國政府正在衡量，將對中國的「無恥行為」（brazen activities）採取的因應措施。美國參謀長聯席會議前主席、海軍上將馬倫（Adm Mullen）提及氣球轉向一事，指出氣球上裝置有螺旋槳、飛行方向是可以被操縱的，顯見汽球飛入美國領空並非意外而是蓄意、是為了情報而來，而絕非中國官方回應所說的「偏離原本航線」。

同時，馬倫認為中國軍方刻意在布林肯出訪之前的敏感時機放出氣球，以此擾亂原訂的訪中計畫。

拜登在2月1日就下令擊落中國氣球。(Getty Images)

共和黨則批評拜登政府並未在第一時間公布及擊落中國的偵察氣球，參議院軍事委員會委員科頓（Tom Cotton）便質疑拜登「不願採取任何被視為挑釁或對抗中國共產黨的行為」，參議院情報委員會主席盧比奧（Marco Rubio）也表示：「中國人試圖傳遞的訊息是他們內部已經相信的——美國曾經偉大但已經衰弱...他們（中國人）想向世界表達：『看，這些美國人甚至對飛越本國領空的氣球無能為力，如果印太地區發生什麼事，怎麼能指望美國？』」

不過事實上拜登在2月1日就下令擊落，舒默回應表示共和黨的批評「不成熟、充滿政治性」，解釋政府選擇在水面上擊墜間諜氣球是為安全考量、以及使美國在此次事件的情報收益最大化。

為何使用氣球 而不是衛星監測？

《美聯社》引述不具名的美國官員指出，美軍蒐集回收的氣球殘骸將被帶往維吉尼亞州的匡提科（Quantico）FBI實驗室進行詳細分析；該名官員表示在氣球飛越美國領空時，美方同樣在這顆氣球上蒐集到情報，而軍方認為以間諜氣球的技術而言，其所偵測到的情報，並無超出中國已透過衛星所獲得的資訊——這又點出了一個問題：為何此次中國要使用氣球、而非衛星來進行刺探？

中國外交部副部長謝鋒「奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。」圖為美國駐中大使館。 (歐新社)

氣球技術自二戰期間已有使用，當時日軍運用來向美國投放燃燒彈；到了冷戰期間美蘇兩國也廣泛使用來蒐集情報，現代的間諜氣球約可懸留空中8萬至12萬英尺（24公里至37公里）的高度，氣球上經常裝設太陽能板以及相機、傳感雷達等設備，《BBC》報導美國近年也考慮在國防部使用的監視網路中，增加高空充氣裝置。

而中國之所以選擇使用氣球進入美國領土，《BBC》引述分析師何元明（He Yuan Ming）說法，認為中國可能是藉由此行為，在不嚴重加劇雙方緊張對峙的情形下，向華府表示：「雖然我們希望改善關係，但也隨時準備好用任何必要手段繼續競爭」。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的中國專家何子恩（Benjamin Ho）也表示，中國擁有比氣球更先進的監視技術，之所以選用氣球，主要目是向美國放出訊號，以及觀察美國如何反應；受訪的專家意見偏向認為中國是刻意要讓間諜氣球被美軍發現。

卡內基國際事務倫理委員會的資深研究員米歇爾（Arthur Holland Michel）更直指：「（間諜氣球）被發現就是關鍵所在，中國可能利用氣球來顯示其擁有先進技術，足以穿越美國領空，又不冒嚴重升級情勢的風險——以這來說，氣球是一個理想選擇。」

不過在「向美國釋放訊號」的可能性之外，接受《BBC》訪問的專家們也表示間諜氣球有部分勝過衛星的優勢，例如造價更便宜、更容易布署、較慢的速度讓氣球可以在目標上空盤旋，進行更長時間的監視，如果使用衛星的話則受限運行軌道範圍。

中國的回應

對於美國擊墜「中國偵察氣球」一事，中國也馬上回應反擊。2月5日中國國防部發言人譚克非表示，「美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，這是明顯過度反應。我們對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。」與此同時，中國外交部副部長謝鋒，則「奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。」

不過事件連日來，中國並未針對氣球的細節有過任何詳細說明，例如所謂的「民用」單位與用途都未釐清。此外，美國對外證實的還有第二顆高空氣球——2月3日時美國軍方官員同步表示，在拉丁美洲的上空同樣發現了第二個中國間諜氣球。哥倫比亞的空軍也在同日證實，2月 3日時於哥國領空約5萬5,000英尺的高空發現了這個間諜氣球。但對於美哥兩國說的氣球，中國則未有回應。

擊墜中國偵察氣球的影片也由許多民眾側拍後廣為流傳，影片中可以還可以清楚聽見民眾的歡呼聲。擊墜後隔天的2月5日，著名的諷刺喜劇節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）就做了一則氣球事件的嘲諷，專訪「被擊墜落海的氣球」，這顆由華裔演員楊博文（Bowen Yang）飾演的氣球，在海裡載浮載沉說道：

「讓我跟你說件事：你們錯失了中國間諜氣球——我是說普通氣球，該死。好啦，不管怎樣，我已經拿到你們的資料了！」