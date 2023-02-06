我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

中國氣球殘骸 打撈上船 將供FBI分析

記者顏伶如／綜合報導
南卡州WMBF電視報導的畫面顯示，在打撈船上有白色物件，疑是氣球殘件。(取自WMBF截頻)
南卡州WMBF電視報導的畫面顯示，在打撈船上有白色物件，疑是氣球殘件。(取自WMBF截頻)

在美國領空飄盪一周的中國偵察氣球，4日於南卡羅來納州外海被美軍F-22猛禽(Raptor)戰機擊落。國防官員5日表示，海軍潛水員已經開始打撈氣球殘骸，作業將持續進行幾天。官員也說，一艘海軍船隻已抵達打撈現場，海軍及海岸防衛隊(US Coast Guard)也分別派出更多船隻。

據南卡州WMBF電視5日下午報導，在當地北月桂堤市的約翰尼考西碼頭，看到打撈船上發現似乎是中國氣球碎片的物件，但有待進一步核實。 報導指，在5日晚，一名匿名高級軍事官員表示，海軍和海岸警衛隊的船隻正在該地區建立搜索範圍。據信碎片在47英尺深的海水中，但這位官員補充說，回收應該相當容易，因為他們已經為它在更深的水中做好了準備。

這張照片可見中國偵察氣球4日在南卡州上空，被美軍機擊落後，大件氣球正自高空墜入大...
這張照片可見中國偵察氣球4日在南卡州上空，被美軍機擊落後，大件氣球正自高空墜入大西洋海面。海軍接手正進行打撈行動。(美聯社)
空軍4日以新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，擊落在美國本土上空徘徊多日，最後在南卡州...
空軍4日以新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，擊落在美國本土上空徘徊多日，最後在南卡州出海的中國偵測氣球。(美聯社)

這位軍方官員說，如果需要，也可以派遣海軍潛水員。

海軍示警 切勿接觸碎片

 海軍表示，打撈起來的碎片將送至維吉尼亞州聯邦調查局實驗室進行分析。同時，南卡州霍里郡(Horry County)當局提醒附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。該郡在臉書上發文表示，「切勿去觸摸、移動或搬移這些碎片」，並說這些碎片是「聯邦調查工作的一環，破壞現場恐干預調查行動」。

中國強烈抗議 批美反應過度

中國外交部5日再次發表聲明，對美國將氣球擊落表示「強烈不滿和抗議」。聲明中說，美方執意動用武力，「明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，北京將保留作出進一步必要反應的權利。

中國偵察氣球入侵美國領空多日，最後被美軍機擊落，成為國際大新聞。圖為洛杉磯市街頭...
中國偵察氣球入侵美國領空多日，最後被美軍機擊落，成為國際大新聞。圖為洛杉磯市街頭販售5日以軍機擊落氣球為頭版的世界日報。(美聯社)

擊落氣球 美與中方對話

紐約時報報導，美國官員表示，現正密切注意中國方面除了發表聲明之外，是否還會做出其他反應，例如可能對美國資產做出報復。報導指出，一名拜登政府官員透露，氣球被擊落後，白宮國家安全會議(National Security Council)及國務院官員便與中方官員對話，國務院也對美國盟邦官員做出簡報。

中國偵察氣球1月28日飄入靠近阿留申群島(Aleutian Islands)的阿拉斯加州美國領空。五角大廈官員說，軍方採取某些措施，確保氣球在蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)及其他設施上空徘徊時無法搜集到具體資料。

參院情報委員會共和黨籍資深成員、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)說，偵察氣球的主要用意是，北京想要傳遞「身為超級強國的美國現已正在走下坡」的訊息。他說，氣球是何時發現的，為什麼沒有早一點擊落，「我抱持開放態度，想要聽聽為什麼沒有早一點處理的解釋」。

川普否認  任內也有氣球

福斯新聞網(Fox News)報導，官員指出，另一顆中國偵察氣球四個月前在夏威夷州外海墜入太平洋，前總統川普執政期間則至少有另一顆中國偵察氣球曾出現在德州、佛州上空。不過，川普受訪時予以否認，並說傳聞是「虛假信息」(disinformation)。

國會議員轟 將聽取簡報

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)5日表示，所有聯邦參議員15日都將接到一份有關中國的機密簡報。

眾院情報委員會主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員特納(Mike Turner)5日指出，拜登團隊企圖拿在川普海湖莊園(Mar-a-Lago)找到的機密簡報，轉移各界對中國間諜氣球的討論。特納說：「看得出來他們想改變新聞風向。」

氣球 川普 南卡羅來納州

上一則

星雲法師圓寂 享壽97歲 創建佛光山 「我沒舍利子」

下一則

北京證實 拉丁美洲上空的第2顆「流浪氣球」也是中國的

延伸閱讀

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心
最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024

最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024
批太晚擊落中國氣球 共和黨議員：拜登試圖掩蓋

批太晚擊落中國氣球 共和黨議員：拜登試圖掩蓋
中國氣球突破美國領空 觸發拜登的「史普尼克」時刻

中國氣球突破美國領空 觸發拜登的「史普尼克」時刻

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光