中國氣球殘骸 打撈上船 將供FBI分析

南卡州WMBF電視報導的畫面顯示，在打撈船上有白色物件，疑是氣球殘件。(取自WMBF截頻)

在美國領空飄盪一周的中國偵察氣球 ，4日於南卡羅來納州 外海被美軍F-22猛禽(Raptor)戰機擊落。國防官員5日表示，海軍潛水員已經開始打撈氣球殘骸，作業將持續進行幾天。官員也說，一艘海軍船隻已抵達打撈現場，海軍及海岸防衛隊(US Coast Guard)也分別派出更多船隻。

據南卡州WMBF電視5日下午報導，在當地北月桂堤市的約翰尼考西碼頭，看到打撈船上發現似乎是中國氣球碎片的物件，但有待進一步核實。 報導指，在5日晚，一名匿名高級軍事官員表示，海軍和海岸警衛隊的船隻正在該地區建立搜索範圍。據信碎片在47英尺深的海水中，但這位官員補充說，回收應該相當容易，因為他們已經為它在更深的水中做好了準備。

這張照片可見中國偵察氣球4日在南卡州上空，被美軍機擊落後，大件氣球正自高空墜入大西洋海面。海軍接手正進行打撈行動。(美聯社) 空軍4日以新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，擊落在美國本土上空徘徊多日，最後在南卡州出海的中國偵測氣球。(美聯社)

這位軍方官員說，如果需要，也可以派遣海軍潛水員。

海軍示警 切勿接觸碎片

海軍表示，打撈起來的碎片將送至維吉尼亞州聯邦調查局實驗室進行分析。同時，南卡州霍里郡(Horry County)當局提醒附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。該郡在臉書上發文表示，「切勿去觸摸、移動或搬移這些碎片」，並說這些碎片是「聯邦調查工作的一環，破壞現場恐干預調查行動」。

中國強烈抗議 批美反應過度

中國外交部5日再次發表聲明，對美國將氣球擊落表示「強烈不滿和抗議」。聲明中說，美方執意動用武力，「明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，北京將保留作出進一步必要反應的權利。

中國偵察氣球入侵美國領空多日，最後被美軍機擊落，成為國際大新聞。圖為洛杉磯市街頭販售5日以軍機擊落氣球為頭版的世界日報。(美聯社)

擊落氣球 美與中方對話

紐約時報報導，美國官員表示，現正密切注意中國方面除了發表聲明之外，是否還會做出其他反應，例如可能對美國資產做出報復。報導指出，一名拜登政府官員透露，氣球被擊落後，白宮國家安全會議(National Security Council)及國務院官員便與中方官員對話，國務院也對美國盟邦官員做出簡報。

中國偵察氣球1月28日飄入靠近阿留申群島(Aleutian Islands)的阿拉斯加州美國領空。五角大廈官員說，軍方採取某些措施，確保氣球在蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)及其他設施上空徘徊時無法搜集到具體資料。

參院情報委員會共和黨籍資深成員、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)說，偵察氣球的主要用意是，北京想要傳遞「身為超級強國的美國現已正在走下坡」的訊息。他說，氣球是何時發現的，為什麼沒有早一點擊落，「我抱持開放態度，想要聽聽為什麼沒有早一點處理的解釋」。

川普 否認 任內也有氣球

福斯新聞網(Fox News)報導，官員指出，另一顆中國偵察氣球四個月前在夏威夷州外海墜入太平洋，前總統川普執政期間則至少有另一顆中國偵察氣球曾出現在德州、佛州上空。不過，川普受訪時予以否認，並說傳聞是「虛假信息」(disinformation)。

國會議員轟 將聽取簡報

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)5日表示，所有聯邦參議員15日都將接到一份有關中國的機密簡報。

眾院情報委員會主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員特納(Mike Turner)5日指出，拜登團隊企圖拿在川普海湖莊園(Mar-a-Lago)找到的機密簡報，轉移各界對中國間諜氣球的討論。特納說：「看得出來他們想改變新聞風向。」