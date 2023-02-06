美中「變化球」紐時：中未揭回應選項 採取守勢

美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球。（路透）

中國偵察氣球 飄到美國遭美軍擊落，中方雖表達「強烈不滿及抗議」，紐約時報5日報導，但北京 的反應採守勢、生氣，沒揭露己方因應選項，實彰顯中國國家主席習近平 面臨的挑戰，他很想穩定美中關係，同時氣球侵犯美國領空，讓他沒有立場說事。

氣球遭飛彈擊落，墜毀在南卡羅來納州外海，中國外交部宣稱強烈不滿、抗議，另再次強調，氣球是民用氣象研究飛艇，因強風才偏離軌道；是華府而非北京破壞規矩。

拜登政府官員不採信中方解釋，堅稱氣球在進行間諜任務。

中方官員數周來籌備美國國務卿布林肯(Antony Blinken)來北京訪問，希望能止住兩國就一堆事務的的關係緊張：美方禁止科技輸入中國、西方反對北京對香港及新疆採強硬手段、美國支持台灣。結果布林肯因氣球表示憤怒，暫時延後中國行。

氣球出現美國高空，兩黨嘩然；北京的反應透露出原本計畫好與布林肯的會談告吹，令中方很洩氣；中國另透露要想辦法報復美軍擊落氣球的行動。

習近平想校準中國的反應，很是棘手。

喬治城大學國際政治學教授麥艾文(Evan S. Medeiros)表示，中國現卡在地緣政治熱點很緊，是現行犯還無處可跑，此時還想改善自己與許多大國的關係，主要是美國。

中國網路上喧嘩聲四起，要求因擊落氣球而與美國對峙；就算習近平等中共高層能不理睬民眾壓力，他們的虛榮心要求要做些象徵性反制，挽救顏面。

但習近平因內政緊張而束手縛腳，或許更想避免與拜登政府發生睚眥必報的敵對行為；自從習突然拋棄嚴峻的新冠清零政策以來，中國經濟失血蒼白，房地產界發生危機時日已久，政府也想化解。美國加緊限制先進科技販售到中國，尤其是尖端半導體，更可能傷害中方公司、習近平的創新大計。

習近平去年10月展開第三個五年任期以來，一直試著改善與西方國家的關係緊張，包括對美、澳洲及歐洲國家，唯恐各國團結結盟得更緊密，共圖圍堵中國國力。學者指出，若因氣球事件，中國小題大做，就戰略而言就是笨招。