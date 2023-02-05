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傳美國本土附近再發現1顆中國間諜氣球

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傳美國本土附近再發現1顆中國間諜氣球

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
中國偵察氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點後，4日遭美軍擊落。（路透）
中國偵察氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點後，4日遭美軍擊落。（路透）

美國2日宣布在蒙大拿州上空發現一顆入侵領空的中國間諜氣球後，3日拉丁美洲上空也發現一顆。匿名消息人士透露，可能還有第3顆中國間諜氣球在美國附近徘徊，但未透露位置。

➤➤➤拉丁美洲也出現「類似中國氣球」？這兩國證實了

來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機，昨天下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈，在南卡羅來納州沿岸外海擊落第一顆中國間諜氣球。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與美國「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，一名消息人士說，氣球被發現讓中國很難堪，中方被這次事件「嚇壞了」，「他們處境非常艱難」，「而且他們現在能打的牌非常少」。

➤➤➤中國高空偵察氣球釀危機 美中關係再探底

中方稱第一顆氣球是偏離預定航線的氣象觀測民用飛艇，然而兩名官員昨天告訴華郵，這些氣球是中國軍事監測計畫的一環。官員「不知道」這些氣球的實際作用，僅表示它們擁有「若干精密的通訊設備」。

在蒙大拿州發現的第一顆氣球經過一處美軍基地上空，而該基地是核飛彈發射井所在地。官員之前致力確保氣球無法蒐集基地情資，但未公布方法。

➤➤➤紐時：1只氣球 暴露中美關係的脆弱

一名國防高官說，中國氣球過去曾4度入侵美國本土，其中一次在拜登（Joe Biden）上任總統初期，前總統川普（Donald Trump）任內有3次。

但川普任命的前防長艾思博（Mark T. Esper）3日告訴有線電視新聞網（CNN），他不記得有過這種事，若發生過他「肯定會記得」。

氣球 間諜 蒙大拿州

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