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傳美探詢日同意 部署中程飛彈嚇阻北京

編譯茅毅／即時報導
美國軍艦「威斯康辛號」發射戰斧巡弋飛彈。（美聯社）
美國軍艦「威斯康辛號」發射戰斧巡弋飛彈。（美聯社）

日本「產經新聞」4日引述多名美日相關人士報導，美國政府計畫在包括日本列島在內的第1島鏈部署中程飛彈，為此正探詢日本政府對此的意向。據悉可能以美方進行研發的「長程高超音速（極音速）武器」（L RHW）和「戰斧」巡弋飛彈，抗衡中國的「反介入／區域拒止」（A2／AD）能力。

前述相關人士表示，在日本自衛隊與美軍就雙方的「角色．任務．能力」（ＲＭＣ）進行事務層級協商時，美方就向日方探詢在日本部署中程飛彈的安排，時間可溯及距今3、4年前，亦即去年7月遇刺身亡的前日本首相安倍晉三執政尾聲（2019或2020年）。

儘管1月在白宮舉行的美日高峰會「拜岸會」，以及美日外交、國防首長的「二加二」安全諮商會議中，均未談到此一議題，但日方今後將在同意其境內部署美軍中程飛彈的方向上，正式和美方進行協商。

部署地點雖尚未定案，但日本政府相關人士透露，目前的構想是置於九州等地。至於其部署方式，包括來回印太地區的輪調做法在內，均列入研究。

由於美國與俄羅斯曾簽署中程核武條約，因此一度未保有射程500至5500公里的陸基中程飛彈。惟中國並非締約國，據信其現有的陸基中程飛彈已逾1250枚，造成中國和美日間出現「飛彈差距」。

不過，該條約2019年8月即失效，不再受限的美軍推動中程飛彈的研發工作。外界預料，射程達2700多公里的L RHW將在2023年前部署，美國海軍陸戰隊則計畫在2026年前，擁有約100枚射程超過1600公里的陸基戰斧飛彈。

自衛隊也根據岸田文雄內閣去年12月決議的「國家安保戰略」等「安保3文件」，將在2025年度以後，先後部署日本自製的「12式地對艦誘導彈」性能升級版（射程延長到1000公里以上）及戰斧等飛彈。

安保3文件載明，日本今後將以建構和美國等國合作的「新平衡」為目標，在東亞改變包含中程飛彈在內的戰略平衡，嚇阻北京在區域內動武。

而值得注意的是，白宮發言人尚皮耶與五角大廈發言人辛赫1月才先後在接受記者提問時宣稱，美方「沒有」在日本部署中程飛彈的計畫，幾天後產經即刊登這篇報導。

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