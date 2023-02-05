中國偵察氣球「明目張膽」侵美領空 舒默譴責習近平

參院多數黨領袖舒默譴責中國偵察氣球侵入美國領空。(Getty Images)

中國偵察氣球 在美國領土上空飄盪多日終於被擊落，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)點名譴責中國領導人。舒默4日發表聲明說：「我強烈譴責中國國家主席習近平明目張膽侵入美國領空，拜登 總統展現領導力將氣球擊落在水域上空，確保所有美國民眾安全，對此我予以嘉許。」

舒默表示：「現在我們可以把這些設備搜集起來，分析中國共產黨使用什麼樣的科技。」

中國方面表示氣球是「主要從事氣象學研究的民用飛行器」，無意間進入美國領空，但美方則駁斥中國說詞。

眾院軍事委員會資深民主黨籍成員、華盛頓州聯邦眾議員 史密斯(Adam Smith)4日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，中國偵察氣球出現在美國上空，對北京來說「很尷尬」。

眾議員史密斯：北京很尷尬

史密斯指出：「我覺得這讓北京很尷尬。」他表示，氣球其實不是特別有效率的間諜工具，因為美國對這方面科技極為熟悉，氣球也無法捕捉到衛星無法偵測的事物。

他說：「如果你的間諜行動被全世界看光光，當然不是什麼好事。所以這起事件不管從任何角度來看，對中國來說都不是正面的。」

共和黨籍眾議員則表示，可能針對拜登政府對中國偵察氣球的因應方式啟動調查。

眾院外交委員會主席、德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)4日表示：「我將要求拜登政府給個說法，對於如此軟弱無能的丟臉表現，我也會對政府部門究責。」

共和黨籍紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)發表聲明表示，拜登、國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)都必須跟國會配合，並且立即提供解釋。

眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)說，委員會將繼續要求拜登政府要有所行動並提供說法。