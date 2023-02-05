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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

中國高空偵察氣球釀危機 美中關係再探底

編譯茅毅／綜合報導
拜登(左)接獲軍方報告，知道中國偵察氣球侵入美國領空。圖為前年11月拜登與習近平舉行視訊會談。(美聯社)
拜登(左)接獲軍方報告，知道中國偵察氣球侵入美國領空。圖為前年11月拜登與習近平舉行視訊會談。(美聯社)

國務卿布林肯原本訪中在即，卻冒出中國高空偵察氣球出沒在美國領空的事件，美國國務院隨即宣布他的訪中行「無限期」延後。英國廣播公司(BBC)4日分析，在布林肯延後出訪前，美中關係就處於新低點，高空氣球讓雙邊關係進一步探底。

中國外交部對於研究氣象的飛艇「誤入」美國上空表示「遺憾」，這番說詞顯示北京其實並不想破壞布林肯訪中的好事，但是傷害已經造成，美中關係「沒有最差、只有更差」。

錯失穩定美中關係良機

布林肯原本可能是2018年10月龐培歐訪中後，第二位訪中的國務卿，鑑於當前美中嫌隙已如此之深，起初此行被認為可望穩定兩國關係，如今只有白白錯失良機的惆悵。

美方官員一直強調，布林肯訪中並非「突破」，而是「對話」。布林肯想要的是「避免(美中)競爭轉向衝突」。他1月演說時提到，避戰的方法之一，就是「確定你真的擁有良好溝通管道」。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)費和中國研究講座主任白明以美蘇冷戰做比喻，指布林肯此行目標，基本上在於將冷戰「快轉」到緊張舒緩的「低盪」階段，從而跳過像1962年爆發、使美蘇瀕臨核戰的「古巴飛彈危機」。

對當今前兩大經濟體美中而言，雙邊關係近年來並非一帆風順。前總統川普2017年1月上台後，美中貿易戰正式開打，加之台灣海峽情勢緊張，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭迄今，中方仍不願譴責莫斯科「侵略」，都進一步衝擊美中關係。

美未放鬆對中軍經圍堵

美方至今未放鬆在區域內對中國的軍經圍堵，華府日前才與日本、荷蘭達成限制先進晶片和其製造設備出口中國的協議，這是美國限制中國取得敏感半導體技術、排擠它參與全球供應鏈的最新舉措，相關限制措施均惹惱北京。

出於對「台灣有事」的未雨綢繆，美國2日還宣布跟菲律賓達成新協議，美軍可使用的菲律賓基地增至九座，作為其強化區域結盟的一環。

儘管如此，拜登政府仍希望美中對話。白明表示，在氣球事件前，白宮認為現在是個好時機，藉由拜登政府自2021年1月上台以來一連串對中的強硬言行，在一個對中鷹派的國會下，白宮自認為已爭取到若干「喘息空間」，將翻轉川普時期的做法。

然而，氣球事件又予共和黨要求拜登政府對北京「公然無視美國主權」採取行動的大好機會。美國國務院官員雖強調未放棄美中外交接觸，俾安排另一場雙邊高層會談，但後續發展仍未可知。

布林肯 氣球 拜登

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