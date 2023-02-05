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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

憂影響布林肯訪中…拜登對偵察氣球「保密」共和黨痛批

記者顏伶如／綜合報導
拜登(右)接獲軍方報告，知道中國偵察氣球侵入美國領空，但選擇保密。(路透)
拜登(右)接獲軍方報告，知道中國偵察氣球侵入美國領空，但選擇保密。(路透)

彭博新聞報導，共和黨國會議員痛批，在將近一周的時間裡，拜登總統已經知道中國高空偵察氣球出現於美國領空，但由於擔心國務卿布林肯(Anthony Blinken)會晤中國國家主席習近平計畫生變而選擇保密，拜登政府顯然沒有對美國大眾保持公開透明。這顆氣球4日飄出北卡羅來納州上空之後，終於在大西洋水域被軍方擊落。

蒙大拿州地方報紙「比靈斯日報」(Billings Gazette)最早披露一顆大型氣球出現在蒙州上空，中國偵察氣球進入美國上空一事，2日獲得美國政府證實。美國軍方三處大規模核子飛彈發射井位置，其中之一便在蒙州。

彭博新聞報導，拜登1月28日就知道中國偵察氣球的存在及威脅風險；然而，拜登政府官員擔心布林肯即將訪問中國拜會習近平計畫生變，選擇對氣球事件保密。

過去幾天維持在海拔6000呎高度、體積約有三輛學校巴士大小的這顆氣球，4日終於被擊落。前往大西洋美國海域打撈氣球殘骸的行動已經展開。

共和黨籍紐約州聯邦眾議員妮可‧馬爾利奧塔克斯(Nicole Malliotakis)對「每日郵報」(DailyMail)網站表示：「中國共產黨偵察氣球違反國際法，威脅我們的國土。拜登政府好幾天前就知道氣球存在，當時氣球從阿留申群島(Aleutian Islands)飄過，但拜登政府卻毫無作為，這點令人感到憤怒。」

她說，對於中國共產黨這種讓人無法接受的侵犯行為，拜登竟然連發表評論都沒有。她表示，不管是美國邊界或領空，國會都應該採取行動加強保護，「因為總統顯然不願保護」。

共和黨籍眾院司法委員會成員透過推特發表聲明寫道：「拜登知道中國偵察氣球會飄過來，設法對美國民眾隱瞞，放讓它在全國各地到處飛來飛去。」推文寫道：「直到整個國家都拜託他拿出行動，我們傑出的美軍才將氣球擊落。真丟臉。真嚇人。真悲哀」。

布林肯動身之前，3日宣布取消訪中計畫。布林肯在聲明中說，偵察氣球明顯侵犯美國主權及國際法。五角大廈為這顆氣球定調為「情報搜集」(intelligence-gathering)設施。

氣球 拜登 布林肯

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