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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

拜登下令攻擊 猛禽戰機發射響尾蛇飛彈 擊落中國氣球

記者胡玉立／綜合報導
在中國高空偵察氣球4日下午飄出美國本土後，一架美軍戰機發射一枚飛彈，將氣球擊落。圖為氣球被擊落的瞬間。(路透)
在中國高空偵察氣球4日下午飄出美國本土後，一架美軍戰機發射一枚飛彈，將氣球擊落。圖為氣球被擊落的瞬間。(路透)

南卡海岸外 響尾蛇飛彈擊中

拜登總統指示下，國防部4日下午2時38分自維吉尼亞州蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）派出F-22「猛禽」（Raptor）戰機，於南卡羅來納州附近大西洋上空，發射一枚「響尾蛇」AIM-9X飛彈，擊落了侵入美國領空的中國偵察氣球

南卡州居民拍攝的飛彈擊落氣球畫面。(美聯社)
南卡州居民拍攝的飛彈擊落氣球畫面。(美聯社)
在中國高空偵察氣球4日下午飄出美國本土後，一架美軍戰機發射一枚飛彈，將氣球擊落。...
在中國高空偵察氣球4日下午飄出美國本土後，一架美軍戰機發射一枚飛彈，將氣球擊落。圖為氣球被擊落的瞬間。(路透)

飛彈呼嘯而過 民眾目瞪口呆

 

任務進行時，聯邦航空管理局一度關閉附近領空和三個機場。錄影畫面顯示，這架戰機在發射響尾蛇空對空飛彈前呼嘯駛向偵察氣球，讓海岸附近民眾看得目瞪口呆。

拜登4日上午於紐約州北部漢考克空軍國民兵基地向媒體誓言：「我們會處理好它。」擊落任務結束後，拜登赴馬里蘭州大衛營之前，再次走下專機告訴媒體，「我在1日命令五角大廈盡快將其擊落，而且不要對地面任何人員造成傷害。他們決定最佳擊落時間是當它飄到水面時。他們成功地擊落了它，我要稱讚我們的飛行員。」

拜登總統稱讚美軍成功擊落中國偵察氣球。(路透)
拜登總統稱讚美軍成功擊落中國偵察氣球。(路透)

五角大廈也發出聲明證實：「中國用來監視美國本土戰略要地的氣球，在美國領海上方墜落。」

該氣球搭載的監視設備被打下後，落在南卡羅來納州默爾特海灘(Myrtle Beach)附近海域；國防官員估計氣球大約有三輛巴士那麼大。

氣球碎片 掉進47呎深水域

為搶在其他人之前打撈殘骸並檢索任何有價值情報，海軍和海岸防衛隊船隻正在保護南卡羅來納州海岸周邊地區。官員表示，合適的打撈船需要幾天才會抵達現場；墜落的氣球碎片分布區域約7哩寬，掉進約47呎深水域裡。

這是二戰以來，美軍首次在美國上空擊落外國飛行器。上回是1942年7月，一架日本戰機在阿拉斯加阿庫坦群島（Akutan Islands）上空被擊落。

中國高空偵察氣球未被擊落前，飄過南卡羅來納州上空，一架噴射機飛過，留下長長的凝結...
中國高空偵察氣球未被擊落前，飄過南卡羅來納州上空，一架噴射機飛過，留下長長的凝結尾。(路透)

共和黨猛批 「拜登不作為」

共和黨人批評拜登政府有近一周時間隱瞞大眾美國領空遭侵犯事實，且對國家安全威脅不作為；聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，「中國偵察氣球違反國際法並威脅我們家園，令人憤慨的是，拜登政府幾天前在氣球飛越阿留申群島（Aleutian Islands）時發現了它，卻什麼也沒做。總統甚至沒有對中共這種不可接受的侵略行為發表評論。」

拜登政府最早是1月28日在阿拉斯加上空發現該氣球，美軍31日透過加拿大領空持續追蹤並確認它重新進入美國領空。2月1日，拜登收到關於氣球及其航線的詳細報告，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)均出席會議。消息人士透露，拜登最初想擊落它，但奧斯丁和密利認為碎片墜落風險太大。

布林肯：條件許可下仍願訪中

與此同時，行政當局赴中國大使館進行說明，並繼續為國務卿布林肯（Antony Blinken）具里程碑意義的中國外交訪問做準備。直到蒙大拿州地方報紙「比靈斯日報」（Billings Gazette）刊出氣球照片後，拜登政府終於在2日向大眾公布消息。布林肯北京行因此延期。

發現中國間諜氣球對本已緊張的美中關係造成新打擊，但美國官員堅稱外交渠道仍暢通，布林肯表示他仍願「在條件許可情況下」前往中國訪問。

氣球 拜登 南卡羅來納州

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