中國氣球大如3輛校巴 軍方：憂碎片傷人 未立刻擊落

國防部發言人萊德一再表示，軍方是基於安全考量才未及早擊落氣球。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，美軍4日終於在大西洋上空擊落中國偵察氣球 ，但對於遲遲未有採取行動的原因，軍方的解釋是，經過風險評估，不值得這樣做。

五角大廈發言人、空軍准將萊德(Patrick Ryder)在3日曾表示：「氣球目前的飛行高度遠高於商業空中交通，不會對地面人員構成軍事威脅。」

萊德進一步指出：「為什麼不擊落它？ 我們必須作出風險計估。故此第一個問題是，它是否對美國本土的美國人構成威脅，構成物理動力方面的威脅？ 我們的評估是沒有。 第二是它是否對民用航空構成威脅？ 我們的評估是沒有。第三它是否對情報方面構成明顯的加強威脅？ 我們目前最好的評估是事實並非如此。」

萊德說：「在上述這些情況下，我們評估了將氣球擊落的風險，認為即使在人口稀少的地區，碎片墜落傷人或破壞財產的可能性雖然很低，但風險仍然存在，因此不值得這樣做。」

一名美國官員3日向有線新聞網(CNN)補充說，「這不像電影『捍衛戰士(Top Gun)』那樣只是爆炸一下，事實是氣球很大，而且是金屬的，碎片會讓美國人民處於危險之中。」

政府官員們指出，這個氣球有三輛學校巴士那麼大，可以看到它在蒙大拿州 ，即美軍地下洲際彈道導彈發射井所在地的上空飄浮，然而一旦擊落氣球，碎片墜落所造成的潛在損害，遠超氣球本身帶來的風險，

他們也將之與中國的低地球軌道的間諜衛星相比，確定氣球沒有能力取得更多的情報，因此決定不將其擊落。

總統拜登 聽取了簡報後，雖然考慮過在氣球飛越蒙大拿州時將之擊落，但軍事顧問的最終建議是不要這樣做。

當然這並不是說氣球不能被擊落，如果它帶來的風險發生變化，美國自然會作出其他處理方式。

結果是當氣球飄到南北卡州外海的大西洋上空，碎片傷人的風險減到最低時便將之擊落。

美國官員透露，近年來在夏威夷和關島上空也出現過疑似中國偵察氣球，又指在拜登政府之前已發現過這些活動。這暗批川普政府時已有類似事件而未有行動，現在卻要求擊落氣球。