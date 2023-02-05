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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

「啪一聲爆了」 民眾爭睹中國偵察氣球被射落瞬間

編譯潘勛／綜合4日電
南卡羅來納州海邊居民爭相用手機拍下中國高空偵察氣球的蹤跡。(路透)
南卡羅來納州海邊居民爭相用手機拍下中國高空偵察氣球的蹤跡。(路透)

軍機升空，在東岸的南卡羅來納州默爾特海灘(Myrtle Beach)外海擊落飄浮在領空的中國偵察氣球，過程經人目擊，還有人拍攝下來；目擊者表示大概有三、四架戰機盤旋氣球附近，接下來一聲巨響，氣球便掉了下來；戰機追蹤網站也顯示出任務的軍機伴飛氣球的軌道。

有線電視新聞網(CNN)4日報導，住鄰近的南卡州喬治城社會學教師羅培茲(Joey Lopes)表示，大約在東岸下午2時30分，他們正在吃午餐，還在開玩笑，說著若是看到偵察氣球會如何、真在那裡又如何之類的話，到了2時38分，羅培茲決定掏手機，開始拍攝天空場景，沒多久飛彈便擊落那枚氣球。

羅培茲表示，他很擔心若是氣球在陸地上空被擊落，殘骸可能掉落的危機；但很高興軍機等到氣球飄到海外才開火；他說，「過去三年我在默爾特海灘瞧見不少瘋狂事，但這次是目前為止最瘋的了」。

南卡羅來納州海邊居民用手機拍下的中國高空偵察氣球，旁邊可見噴射機飛過的凝結尾。(...
南卡羅來納州海邊居民用手機拍下的中國高空偵察氣球，旁邊可見噴射機飛過的凝結尾。(美聯社)

羅培茲拍下的影片顯示氣球開始由天空掉落的瞬間，兩架戰機的焰尾在氣球附近清晰可見。推特用戶佩斯(Devon Pace)也拍到戰機擊落中方偵察氣球的畫面。

默爾特海灘當地攝影師赫夫斯泰特勒(Travis Huffstetler)表示，自己當時在飯店15樓，也目睹戰機4日下午擊落那顆中國偵察氣球，先是多架戰機繞著氣球飛約20到30分鐘，接下來一枚飛彈顯然由一架戰機發射，擊中氣球，可以說就像一般的氣球一樣，啪一聲就爆了，由海灘看得超清晰。

赫夫斯泰特勒表示，通往海灘的入口以及街上擠滿了人，大家鏡頭都朝向天空；氣球被打穿、開始解體，他拍下多幀照片。

南卡羅來納州海邊居民分享用手機拍下中國高空偵察氣球的照片。(路透)
南卡羅來納州海邊居民分享用手機拍下中國高空偵察氣球的照片。(路透)

幾個揭露軍機活動的飛航追蹤網站顯示，南、北卡羅來納州海岸外有幾項值得一提的飛航數據圖，與料想中的中國偵察氣球飛行軌道符合一致。

ADS-B Exchange及Flight Radar 24兩網站則指出，截至東岸時間下午1時，兩架空軍KC-135R空中加油機以2萬呎的高度在南卡州外海飛行，顯然以各自負有任務。

該區域戰機必須由基地起飛，而且可能要空中加油，鑒於偵察氣球的飛行速度及路徑不穩定，則更是如此；當地還有其他軍事活動，但前述的戰機活動最值得一提。

來源：FOX10Phoenix

氣球 南卡羅來納州 北卡羅來納州

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