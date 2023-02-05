美軍擊落中國偵察氣球 3機場一度關閉、警籲勿撿殘骸

南卡羅來納州海邊居民用手機拍下中國高空偵察氣球的蹤跡。(路透)

中國偵察氣球 飛往大西洋上空遭在美軍擊落之前，穿越了南、北卡羅來納州，聯邦航空管理局(FAA)4日一度宣布暫時關閉兩州三座機場 的航班；南卡 州警方甚至呼籲居民勿朝中國氣球開槍。

FAA在4日曾公告暫停北卡威明頓國際機場 (Wilmington International)、南卡默爾特海灘國際機場(Myrtle Beach International)、查爾斯頓查里斯敦國際機場(Charleston International)的班機起降，以支持國防部的「國家安全措施」，同時關閉額外的空域。

在聯邦當局通報已經於大西洋上空擊落氣球並清理殘骸後，約下午3時15分時，FAA公告三座機場的航班已經恢復，空域也已經重新開放。

由於擔心在陸地上空擊落氣球恐怕傷及地面民眾，白宮避免在飛越陸地時動作。

南卡羅來納州海邊居民爭相用長鏡頭機追拍中國高空偵察氣球。(路透)

即時追蹤國際航空交通的推特帳號Flightradar24約下午2時發布一張照片，通報南卡及北卡州海岸外的一區域，航班被告知若未經授權應避開該區域。

Flightradar24帳號發布的照片顯示當時該區域幾乎沒有任何航班。

官員表示，氣球在距地面約6萬呎的高空中飛行，高於商業航空約4萬呎的最高飛行高度。

4日當地居民目擊氣球後，南卡約克郡(York County)的警長辦公室呼籲居民切勿朝中國氣球開槍。

警長辦公室在推特公告：「那不是月球。是的，有報告稱中國氣球此刻正飛越我們區域，氣球飛行高度有6萬呎，請勿試圖射擊氣球！你的步槍子彈碰不到氣球。請負責任，朝上的物體會往下掉落，包括子彈。」

另外，氣球被擊落後，擊落地點附近的沿海居民被告知不要試圖撿拾氣球殘骸作為紀念品。

南卡荷瑞郡(Horry County)政府表示，軍方人員正在收拾海上氣球殘骸的同時，氣球碎片可能漂流至海岸線。荷瑞郡政府的臉書貼文警告：「不應觸碰、移動或移除碎片。這類物品屬於聯邦調查的一部分，改動會干擾調查。」