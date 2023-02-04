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南卡當局警告：別撿中國氣球殘骸當紀念品

美軍機擊落中國偵察氣球 北京聲明：強烈不滿和抗議

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

編譯田思怡／即時報導
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）

CNN報導，國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。海軍正在打撈氣球殘骸，將送往聯邦調查局(FBI)位於維吉尼亞州匡堤科(Quantico)的實驗室，交由FBI和情報單位專家進行分析。南卡羅來納州地方官員警告，民眾勿撿拾氣球殘片當做紀念品。

軍方出動三架戰機，在美東時間4日下午2點39分，一架F-22戰機發射一枚AIM-9X飛彈，射下這枚高空氣球，氣球發生小爆炸，隨即如「一張衛生紙」般飄落。

影片來源：YouTube

氣球被射下的地點位在北卡羅來納州和南卡羅來納州之間海岸，距美國岸邊約6海里。在射下氣球前，當局在方圓100平方公里實施海空淨空，南卡和北卡州三座機場的飛機暫停起飛降。

紐約時報報導，住在南卡帕利斯島(Pawleys Island)的退休國防包商比利(Jeffrey Billie)目睹射氣球過程，他說，「先有兩架戰機圍著氣球繞來繞去，第三架飛近氣球，發射一枚飛彈，然後，我們看到這個大白球突然像一張皺巴巴的舒潔(Kleenex)衛生紙」。

軍方官員表示，氣球殘片散落的範圍長達11公里，氣球墜落地點有兩艘美國海軍船艦，其中一艘配備用於打撈殘骸的重型起重機。

軍方官員告訴CNN，海軍原本預期殘片會落到更深的海底，但墜落地點只有47英尺(14.3公尺)深，「很容易打撈」。如有必要，海軍潛水人員將潛入海底協助打撈，無人艇也可以潛入海底打撈。

拜登總統受到擊落氣球的壓力，他在氣球被擊落後表示，他1日就下令盡快射下氣球，但國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。

這顆來自中國的氣球，大約五天前首次在蒙大拿州被發現，隨後飄過美國中部，最終飄離美國大陸，飄到大西洋上空。這顆氣球在美國造成轟動，中方聲稱是一顆偏離方向的氣象氣球，但國防部長奧斯丁認定是偵察氣球，飄過美國戰略要地上空。這顆氣球並導致國務卿布林肯取消原定5日的訪問中國行程，美中關係還沒回溫又陷谷底。

氣球 南卡羅來納州 北卡羅來納州

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圖輯／「我們看到了」中國氣球被擊落連續鏡頭

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