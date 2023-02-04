我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烈焰染紅天空 俄州和賓州交界1火車出軌 死傷不明

紐約市地鐵犯罪 今年首月降3成

啪沒了？要擊落間諜氣球不簡單 專家：地對空飛彈都未必能打下

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

美國專家表示，中國可能運用先進的人工智慧（AI）技術導引進入美國的偵察氣球；但嘗試將它擊落，恐怕無法如願讓它「砰一聲爆裂」，甚至不清楚運用地對空飛彈有沒有用。

法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。五角大廈並表示，後來在拉丁美洲也發現第2顆中國偵察氣球，但未揭露確切地點。

美國全國公共電台（NPR）報導，根據國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）推測繪製的第一顆中國偵察氣球飛行路徑，估計它4日會飛到北卡羅來納州上空。

華府智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）的偵察氣球專家威廉‧金（William Kim）告訴法新社，氣球是很有價值的觀察工具，因為不容易射下來。

他表示，第一顆中國氣球看起來像一般的氣象氣球，卻有著明顯不同的特徵。

它擁有相當大且顯眼的「酬載」，即一組靠大型太陽能板供電的電子設備，用於導引方向和情蒐。此外，它看起來也有軍方尚未用於航空的先進操控方向技術。

威廉‧金表示，運用人工智慧科技，就能讓氣球自行調整飛行高度、導引到想要去的地方，只要透過AI辨讀氣球周遭的空氣變化。

他說：「在過去，你要不得用繩繫，不然就只能讓它升空隨風飄。但不久前隨著AI科技進步，已可讓氣球不必擁有自己的移動系統，只靠調整高度就可以控制飛行方向。」且氣球可以還可以跟總部進行無線電通訊。

而「如果根據其中一種理論，這顆氣球的重點在於監視（洲際彈道飛彈）發射井，就不一定有必要指示它調整所在位置」。

那麼為何美國不能將它擊落？

威廉‧金解釋，擊落氣球不像聽起來那麼容易。「這類氣球裡充了氦氣。...它不像興登堡號（Hindenburg，1937年在空中爆炸起火的知名德國飛船），不是直接對它射擊，然後它就會陷入火海。」

「如果你真的把它打出破洞，它只會類似非常緩慢洩氣。」

威廉‧金想起1998年加拿大一顆失控氣象氣球的例子，當時加國空軍出動F-18戰鬥噴射機嘗試將它擊落。

「他們對這顆氣球發射了1000枚20毫米砲彈，它還是花了6天才終於落地。這種東西不是你對它射擊時，就會爆炸或碰一聲爆裂。」

他還表示，如果運用地對空飛彈也不清楚有沒有用，因為這類飛彈的導引系統設計，是以擊中迅速移動的飛彈和航空器為目標。

威廉 AI 彈道飛彈

上一則

暴增18.5%…國人卡債破9300億 至少17年才能付清

延伸閱讀

國防官員「強烈建議」 拜登安全考量不擊落中國氣球

國防官員「強烈建議」 拜登安全考量不擊落中國氣球
網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸
中偵察氣球入美領空 布林肯批侵犯主權 推遲中國行

中偵察氣球入美領空 布林肯批侵犯主權 推遲中國行
捨衛星不用 中國偵察氣球搜特定情報

捨衛星不用 中國偵察氣球搜特定情報

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有