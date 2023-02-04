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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

國會領袖晚2天才知有中國氣球 麥卡錫批拜登對中軟弱

編譯盧炯燊／綜合3日電
國務卿布林肯（右）3日親自致電中國外交部長王毅（左），表示在發現中國間諜氣球後，在此氣氛下不宜訪問中國ㄝ將再安排適當時機訪問。（美聯社）
國務卿布林肯（右）3日親自致電中國外交部長王毅（左），表示在發現中國間諜氣球後，在此氣氛下不宜訪問中國ㄝ將再安排適當時機訪問。（美聯社）

中國高空偵察氣球在美國上空出現，拜登總統是在甚麼時候接獲通知？白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日向媒體證實，拜登早於1月31日(周二)已首次聽取簡報，但她沒有說明及解釋為何拜登政府要等到2月2日才公開表達對事件的擔憂，國會領袖也因此到了這天始得悉此事。

國會共和黨人除了認為高空氣球事件是侵犯美國主權外，也藉此對拜登發難。

眾院議長麥卡錫發推文指責中國公然無視美國主權，拜登不能保持沉默。他要求拜登政府向國會「八人幫」提供簡報，批評拜登對中國表現軟弱。「八人幫」是國會內有權聽取行政部門機密情報簡報的議員的俗稱，成員包括參眾兩院高層及參眾兩院情報委員會的領袖。

參院情報委員會共和黨籍委員魯比歐(Marco Rubio)說，事件應讓美國人醒悟和理解中國是冷戰結束以來，美國的地緣政治競爭者和對手。

共和黨籍眾院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)也聲稱，美國不應讓氣球留在領空，「這不僅威脅到每個美國人的隱私，而且向中共和我們的其他對手發出了一個強有力的危險信息，即這種類型的入侵，在某種程度上是可以接受的。」

眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)與民主黨首席成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)也發出聯合聲明，指中國不僅侵犯美國主權，更清楚顯示北京近來的外交示好不代表政策上有實質改變。

共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)甚至要求國務卿布林肯取消訪問中國，拜登也必須回答為什麼他沒有確保美國領空的安全。

儘管拜登迄今仍不下令採取軍事行動，在他離開白宮前往費城參加民主黨全國委員會會議時，也沒有理會記者有關偵測氣球的提問，但一名美國官員表示，美國正密切關注局勢，並保留所有選項。

拜登 共和黨 眾院

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