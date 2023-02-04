中國偵察氣球滯美 飛越導彈發射井 在特別區域徘徊

蒙大拿民眾放上社群媒體的影片，目視即可看到空中有個白點，據稱即是中國的間諜氣球。蒙大拿在美國北部，與加拿大交界。（路透）

中國偵察氣球飛越美國領空，引發美中緊張關係升高。根據要求匿名的國防官員表示，那顆中方氣球上周先穿過阿拉斯加南方的阿留申群島(Aleutian Islands)，再飄移過美洲大陸的阿拉斯加，再沿加拿大南下，進入美國大陸本土，位在北達科他及蒙大拿州交界，而且在特別區域上空徘徊。

一度徘徊空軍基地

綜合美國媒體報導，匿名國防官員大致描述了氣球的路徑，在飛進美國領空後，那枚氣球停下來，到馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)等敏感地點上空徘徊，讓中方聲稱那具氣球是走丟的設備，可信度為之斵傷。

國防部 發言人萊德(Pat Ryder)准將表示，中方氣球有迂迴能力，據估氣球將照路線幾天內穿越美國；過去一天，氣球飛掠蒙大拿州，當地有導彈發射井等敏感軍事設施。

中方氣球飛在美國大陸本土高空很快便引發外交事件；美方宣稱該物體是中方間諜氣球，中方則稱其為民用飛船，主要用來追蹤天氣，但被西風吹離航道，中方對此感到遺憾。

停飄時有不同通訊

美國媒體報導，軍方對這類情境下的空飄物體都有追蹤，稱其為「流浪物」，設有查核表以判斷是否氣象氣球在浮動，但國防官員指出，中方該氣球並不是此類，它停止飄移時處在不同的通訊狀況，氣球大小約如兩、三部巴士，上頭有感測器，底下還有其他設備。

官員表示，至於氣球是按預定路線來到某些地點，抑或直接由中方管制員操控，目前不得而知，華盛頓郵報3日報導，國務卿布林肯 表示中國派情報搜集氣球來美空域，是「對美國主權的侵犯」。

美方至少在1月31日即掌握狀況，拜登 總統當天即已聽取報告，但2月2日才對外公開。根據華爾街日報報導，國務卿布林肯和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日下午即召見中國駐美大使館資深官員，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

川普、海理都喊擊落

正在菲律賓出差的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，1日召集包括參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)在內的軍方將領及國防高層官員開會。北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)司令范赫克(Glen VanHerck)等指揮官也出席會議。

報導指出，軍事將領在會中討論中國平流層氣球(stratospheric balloon)的威脅程度，以及美國可能的因應選項；討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。

國防部也將所有選項呈報給拜登總統，美方並決定取消布林肯訪中行程。拜登2日下午在白宮面對記者詢問有關中國間諜氣球事件並未評論。官員表示，類似狀況過去幾年都曾出現，拜登政府上台之前就曾發生，「我們立即行動，保護敏感資料」。

拜登總統出席經濟場合時拒絕評論此事，但共和黨兩位有志2024年競選總統的前總統川普、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)都說應立即擊落該氣球。