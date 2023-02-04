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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

懷疑「氣象氣球說」 蒙大拿州居民盼射下偵察氣球

編譯徐薏茹／綜合3日電

民眾在蒙大拿州上空首度發現闖入美國領土的中國偵察氣球，在當地居民間引起騷動，居民對於氣球的目的感到不安，懷疑中方的說法。

中國氣球3日繼續飛越美國中部高空，挑起美中外交緊張關係；網路上充滿對間諜氣球的疑問，「間諜氣球現在在哪裡？」、「間諜氣球追蹤器」等登上Google熱門搜索關鍵詞，目前尚無該氣球的追蹤器，但聖路易(St. Louis)幾家電視台開始提供該氣球的直播。

網友在評論區和猜測性來源中張貼晃動的影片和氣球照片，線上追風人(storm chasers)提供氣球穿越雲層的更新訊息。

由於蒙大拿州有空軍基地及數十個核子洲際彈道飛彈發射窖，美方對中國政府稱該氣球是氣象氣球偏離軌道的說法深表懷疑。

蒙州南方城市的居民多克(Chase Doak)捕捉到氣球的影像，他表示：「我懷疑如果人民沒有在比靈斯(Billings)發現氣球，我們是否會發現它。氣球需要從空中移除，如果中國現在要負起責任，他們就得回答為何氣球會出現在我們領空。」

居民1日下午看見一顆似乎掛著太陽能板的白色氣球出現在比靈斯上空。

比靈斯居民希威特(Todd Hewett)說他十歲的兒子看到了氣球，以為是他一直在尋找的彗星，希威特錄下一些影像，他也懷疑中國的說法，並希望聯邦政府採取行動，「把它射下來。如果我們能刺穿氣球底部讓一些氣體散出，讓它更下降就好了，如果沒辦法，就炸了氣球。」

共和黨蒙州聯邦眾議員辛基(Ryan Zinke)3日在選民間發起民調，詢問是否應該擊落？國防部表示氣球已經飛越美國中部時，辛基提出中國氣球可能不只一個的疑問，他接受美聯社採訪時表示應該擊落氣球，「這傳遞給我們盟友的訊息是，我們連一個氣球都無法處理好。」

間諜 蒙大拿州 眾議員

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