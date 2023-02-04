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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

國防官員「強烈建議」 拜登安全考量不擊落中國氣球

記者顏伶如／綜合報導
美國在蒙大拿州上空發現中國間諜氣球，2日連夜召開緊急會議，決定推遲國務卿布林肯訪問中國的行程。（路透）
美國在蒙大拿州上空發現中國間諜氣球，2日連夜召開緊急會議，決定推遲國務卿布林肯訪問中國的行程。（路透）

中國間諜氣球仍在美國領土上空飄盪應如何處理，白宮3日表示，所有選項都在考慮中；拜登總統採納國防官員「強烈建議」，基於地面民眾安全考量而不將氣球擊落。

最初在蒙大拿州上空被偵測發現的可疑氣球，3日獲得中國證實為中方的民用氣象學研究飛行器，遭到風吹之後偏離原訂軌道。

白宮官員說，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)以及北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)司令范赫克(Glen VanHerck)強烈建議，目前不應以動能方式將氣球射下，否則可能對地面民眾造成安全威脅，拜登根據國防高層官員建議做出決策。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日說，氣球對於地面上的民眾並不造成軍事或實際威脅。她說：「總統永遠把美國民眾安全擺在第一。我們正密切監測氣球，所有選項都在考慮中。」

官員表示，拜登持續聽取間諜氣球最新動態的簡報。

白宮官員說，拜登政府官員2日下午已向眾議院兩黨領袖及情報委員會高層組成的「八人小組」(Gang of Eight)簡報間諜氣球事件，下周還將對國會提供進一步簡報。

五角大廈說，中國間諜氣球出現在蒙大拿州一處核能廠的高海拔上空，軍方正考慮各種因應方案，如果將氣球擊落，對地面民眾來說將非常危險。

五角大廈發言人、空軍准將萊德(Pat Ryder)表示：「這是無法讓人接受的狀況。我們正在密切監控中，檢視各種因應選項。」

發生氣球事件的時間點，剛好是美國國防部在太平洋區域擴大部署的同一時間。美軍將增派人員在駐菲律賓各地的軍事基地與日漸擴張的中國區域武力抗衡。

中國間諜氣球引發爭議，美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)取消已經排訂的中國之行以示抗議。北京則說，氣球並不是用來監視美國目標，而是被風吹離軌道。

間諜 拜登 白宮

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懷疑「氣象氣球說」 蒙大拿州居民盼射下偵察氣球

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