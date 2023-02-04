中國氣球飄蒙大拿州 想挖美軍核武機密？

蒙大拿州擁有美國最大的核武彈頭貯藏庫，圖為美軍檢查藏身發射井的洲際彈道飛彈。(美聯社)

中國偵察氣球飄至蒙大拿州 上空，美軍將領與國防高層官員如臨大敵，緊急開會商討對策，因為以遼闊平原、險峻河谷聞名的蒙州，其實有150座義勇兵三型洲際彈道飛彈 (Minuteman III)的飛彈發射井(silos)，堪稱美軍核武彈頭最大規模貯藏所，是美軍核武機密所在。

美國三個公開的大規模核子飛彈發射井位置，其中之一便是素有「長空之州」(big sky state)封號的蒙大拿州。

美軍將義勇兵三型洲際彈道飛彈發射設備，放在蒙州私人農場土地裡。飛彈發射井內裝著攜有核武的義勇兵三型洲際彈道飛彈，隨時可以發射。飛彈發射設備周圍門禁森嚴，還有監控攝影鏡頭。根據統計，美國大平原區總共有400多座義勇兵三型洲際彈道飛彈發射井。

中國偵察氣球現身蒙州上方，許多分析家很快便推測，氣球搜集資料主要目標就是被喻為美國「末日基地」(doomsday base)的馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)。一名指揮官曾在2013年撰文寫道：「我們是末日守護者，這麼說絕對不是誇張。」

共和黨籍蒙州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)2日致函五角大廈表達關切，信中指出：「蒙州扮演國家安全重要角色，馬姆斯卓空軍基地有核子飛彈發射井。」

蒙州位於美國西部，馬姆斯卓空軍基地1950年代被選為放置核子飛彈的適當地點，主要是為了與蘇聯對抗。

如今美國空軍在蒙州中部大約1萬3800平方哩的面積裡，設置了150座義勇兵三型洲際彈道飛彈發射井，蒙州因此成為西半球規模最大的核武綜合設施據點。

蒙州飛彈發射井是由美國空軍第341導彈聯隊(341st Missile Wing)負責管理，任務為接到緊急通知時，可以立即發射長程核彈精準攻擊，提供具有致命威力的戰鬥能力。蒙州飛彈發射井最接近發射飛彈的狀況是古巴 飛彈危機期間。