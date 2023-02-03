我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

紐約7號線將停6個周末 往返曼哈頓皇后區須搭巴士

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

編譯張佑生
美中在氣球事件再度過招。（美聯社）
美中在氣球事件再度過招。（美聯社）

一顆經五角大廈評估為「不造成威脅」的中國氣球，成為國務卿布林肯推延訪問中國的理由，凸顯出美中互信基礎極低，如果有基礎存在的話。

氣球飛越美國蒙大拿州上空的消息2日在媒體曝光，但在1日晚間布林肯與副手薛曼已經把北京駐美使館官員削了一頓，證明是官方向媒體釋放訊息。

北京外交部3日記者會先是表示「正在了解核實情況，希望雙方共同冷靜謹慎處理有關問題」；晚間證實這確實是來自中國，但為民用無人飛艇，用於氣象等科研。因受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線，對此表示遺憾。結果，美國國務院晚間就宣布暫緩行程。

美國方面，媒體稍早的用語是「疑似」（suspected）中國的間諜氣球，國防部3日記者會明說這就是一顆偵察（surveillance）氣球，而且中國政府有能力操控，不是失控飄進美國領空。媒體追問軍方如何確認是偵察氣球？如何得知中國政府在後面操縱？發言人以軍事機密為由，拒絕透露細節。意思是，我說了算。

氣球到底有何功能？美中各自心裡有數。有分析家認為，間諜氣球是過時的產物，國際早就進入間諜衛星時代，北京釋放氣球，帶有向華府表示雙方既合作又競爭的意味。

但是，既合作又競爭的遊戲，只有華府玩得起。布林肯訪中前夕，在菲律賓多取得四個軍事基地的使用權，三個因應台海有事，一個因應南沙群島有事，針對性十足。

假如北京真的盤算藉由氣球向華府表態，布林肯延後訪問，已經清楚回應：眼前，只有美國可以這樣對其他國家。

美國也沒把話說死，一面將氣球凌空上綱到侵犯主權，布林肯此時出訪時機不宜，一面也透露，若條件允許，將儘快安排布林肯訪問中國，同時雙方持續保持外交管道暢通。

從氣球消息曝光到國務院宣布延遲布林肯訪中，大約16個小時，世界見證了兩強「鬥而不破」的最新示範。接下來，雙方將如何出招？且拭目以待。

美國時間1日飄過蒙大拿州上空的中國氣球。（美聯社）
美國時間1日飄過蒙大拿州上空的中國氣球。（美聯社）

布林肯 北京 間諜

上一則

54%犯罪槍枝 在3年內購買 從買槍到犯罪時間 20年來愈見縮短

下一則

偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消

延伸閱讀

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
美駁斥中方民用科研說 國防部：就是偵察氣球

美駁斥中方民用科研說 國防部：就是偵察氣球
台外交部發言人劉永健證實 駐美代表蕭美琴近日將返台

台外交部發言人劉永健證實 駐美代表蕭美琴近日將返台
布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇