即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

美中在氣球事件再度過招。（美聯社）

一顆經五角大廈評估為「不造成威脅」的中國氣球，成為國務卿布林肯 推延訪問中國的理由，凸顯出美中互信基礎極低，如果有基礎存在的話。

氣球飛越美國蒙大拿州上空的消息2日在媒體曝光，但在1日晚間布林肯與副手薛曼已經把北京 駐美使館官員削了一頓，證明是官方向媒體釋放訊息。

北京外交部3日記者會先是表示「正在了解核實情況，希望雙方共同冷靜謹慎處理有關問題」；晚間證實這確實是來自中國，但為民用無人飛艇，用於氣象等科研。因受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線，對此表示遺憾。結果，美國國務院晚間就宣布暫緩行程。

美國方面，媒體稍早的用語是「疑似」（suspected）中國的間諜 氣球，國防部3日記者會明說這就是一顆偵察（surveillance）氣球，而且中國政府有能力操控，不是失控飄進美國領空。媒體追問軍方如何確認是偵察氣球？如何得知中國政府在後面操縱？發言人以軍事機密為由，拒絕透露細節。意思是，我說了算。

氣球到底有何功能？美中各自心裡有數。有分析家認為，間諜氣球是過時的產物，國際早就進入間諜衛星時代，北京釋放氣球，帶有向華府表示雙方既合作又競爭的意味。

但是，既合作又競爭的遊戲，只有華府玩得起。布林肯訪中前夕，在菲律賓多取得四個軍事基地的使用權，三個因應台海有事，一個因應南沙群島有事，針對性十足。

假如北京真的盤算藉由氣球向華府表態，布林肯延後訪問，已經清楚回應：眼前，只有美國可以這樣對其他國家。

美國也沒把話說死，一面將氣球凌空上綱到侵犯主權，布林肯此時出訪時機不宜，一面也透露，若條件允許，將儘快安排布林肯訪問中國，同時雙方持續保持外交管道暢通。