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大陸台商在台聯誼 蔡英文：願和北京對話

記者陳政錄／台北報導
蔡英文總統2日在台北與大陸台商春節活動時，表達願和北京當局展開對話。(路透)
蔡英文總統2日在台北與大陸台商春節活動時，表達願和北京當局展開對話。(路透)

中華民國總統蔡英文2日在台北與大陸台商春節聯誼活動中，告訴大陸台商代表，在理性、平等、及相互尊重下，願和北京當局展開對話，一起尋求促進區域和平及穩定的可行之道。

蔡英文指出，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

蔡英文重申，台方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

蔡英文並向台商喊話，打造更強韌的台灣經濟、協助台商加速全球的布局，是今年政府重要的施政目標。她邀請台商到各縣市走走，了解發展狀況和可能商機。台商回台投資相關政策、產業升級所需技術、國際市場開拓，政府主管部會都會當大家後盾。

海基會代理董事長許勝雄說，2023年兩岸充滿挑戰與考驗，如何透過合作互動，共同塑造區域安全非常重要。隨著疫情逐漸和緩，希望兩岸關係朝著健康有序的方向發展。

對於李大維將接掌海基會，許勝雄表示，李大維過去就曾當過海基會董事長，在外交體系及總統府秘書長任內的跨部會協商經驗，將有助於解決台商面臨的一些問題，如戶籍、健保等相關權益維護。這個工作對李來說駕輕就熟，「一點困難都沒有」。

這次大陸台商春節聯誼活動是新冠疫情後，三年來首次舉辦，包括經濟部、陸委會、海基會官員，以及八大工商團體、大陸台商代表共約300人與會，大陸台商出席占比較往年提高。大陸全國台企聯榮譽會長郭山輝、王屏生，以及北京、廣州、東莞、蘇州等主要城市的台商會長均回台北出席。

東莞台協會長陳宏欽認為，當前兩岸交流的氛圍越來越好。但對於蔡英文、陸委會均未對恢復兩岸直航點做出積極表態，也有台商私下表達失望。

蔡英文發表約五分鐘的簡短致詞，在春節團拜、眾人舉杯儀式後，與部分台商握手致意，隨即離開。

暌違三年，海基會2日再度舉行大陸台商春節活動，蔡英文總統（中）在會上向台商拜年，...
暌違三年，海基會2日再度舉行大陸台商春節活動，蔡英文總統（中）在會上向台商拜年，並表達願和北京當局展開對話。(記者林伯東／攝影)

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