麥卡錫目前無訪台行程 重申「中國不能左右我去哪」

一再表達訪台意願的眾院議長麥卡錫，2日表示他目前沒有排定訪問台灣的行程。前任議長裴洛西去年8月訪台曾引起中國圍台軍演。（美聯社）

聯邦眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）2日對媒體記者表示，「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程。」

麥卡錫去年擔任共和黨眾議院領袖時就說，有意在選上議長後訪問台灣，美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）上月23日報導，國防部正在為麥卡錫「訪台行」做準備，可能在春季成行。

眾院前議長裴洛西（左）去年8月曾訪問台灣拜會立法院及總統府，並與蔡英文總統會面。但中國反應激烈，連續數日舉行軍事演習。（美聯社）

中國激烈反應美國議長訪台仍歷歷在目，外界高度關注麥卡錫此時的想法與行動。前眾院議長裴洛西去年8月訪台，曾引起解放軍對台圍繞軍演，甚至自此打破海峽中線的默契。

麥卡錫在國會山莊對媒體兩度表示，目前沒有排定的訪台行程，並重申1日在白宮的說法：「中國永遠不能左右我要去哪或能不能去哪。」

中華民國立法院長游錫堃(右一)與駐美代表蕭美琴(左二)2日出席祈禱早餐會，但游錫堃此行並未安排與國會議員會晤，也未與麥卡錫接觸。（取自游錫堃臉書）

游錫堃訪美未訪國會 布林肯 本周訪中

與此同時，人就在華府訪問的中華民國立法院長游錫堃，並未會晤麥卡錫。

國務院 發言人普萊斯（Ned Price）2日在例行記者會表示，任何議長都能自己決定出訪，國會是平等且獨立的政府部門。

普萊斯說，美國憂心中國會以這次訪問為藉口，強化自己做了很多年的舉動，試圖破壞數十年來身為台海和平穩定核心的現狀。

多家美國媒體報導國務卿布林肯（Antony Blinken）將於5日到6日訪問中國，但國務院迄今沒有宣布出訪計畫，也沒有說明細節。

普萊斯表示，布林肯訪中是去年兩國元首拜登與習近平會談的成果，美中關係是全球最重要的雙邊關係，這段關係存在競爭、合作與潛在衝突；與北京交往時，美國會採取保護並促進美國與廣泛國際社會利益的行動，確保美中競爭為主軸，不會演變成衝突。