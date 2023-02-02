通膨下消費者更常上門 麥當勞獲利超預期

麥當勞持續獲利，象徵經濟還是不景氣，因為消費者選擇吃麥當勞，吃不起餐廳。（美聯社）

麥當勞 (McDonald's Corp)上月31日公布季度獲利和營收 ，由於麥當勞調漲商品價格和顧客造訪次數增加，季度財報結果高於華爾街預期，但麥當勞也警告，通膨可能影響2023年營收。

麥當勞的股價在過去12個月上漲約6%後，1月31日下跌約2.6%，收263.84元，2月1日下跌0.42%，收266.27元。

路透報導，投資 人正在觀察麥當勞等市場領頭羊，尋找消費回歸的跡象；消費者需求是聯準會決定是否繼續升息，冷卻經濟卻不至於造成衰退的關鍵。

麥當勞執行長坎普斯基(Chris Kempczinski)告訴投資人說，「整體而言，無論是歐洲或美國的消費者，表現比我們一年或半年前預期的還好。」

不過，麥當勞仍預期美國今年將邁向輕微到中等的衰退，歐洲的衰退情況則可能更嚴重，影響更久。

麥當勞上一季的淨利率約為15%，影響因素包括勞力、能源和商品成本增加，麥當勞表示，2023年全年營運淨利率將略低於前述數據。

麥當勞等速食業者去年受到成本上漲而調高商品價格，紐約市大麥克漢堡(Big Mac)目前單價約5.39元，仍比附近的星巴克(Starbucks)特大杯卡布奇諾(Cappuccino)5.65元便宜。

坎普斯基表示，低收入消費者每次造訪麥當勞的消費金額減少，卻比以往更常上門消費。

投資人希望，隨著奶油、乳製品和其他原料的成本下降，連鎖餐廳的利潤將提高。

麥當勞今年的利潤受到壓縮，因為麥當勞計畫投資24億元，其中近半數將用於在全球拓點1900家新餐廳，這也是麥當勞過去八年來首次擴張。

持有麥當勞約0.71%股份的「嘉信理財」(Charles Schwab)投資組合資深經理人諾瓦克(Gretchen Novak)表示，投資人「可以消化既有資料，開始展望2024年，並運用麥當勞營收增長的潛力」。