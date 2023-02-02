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至少千人認罪詐騙疫情紓困款 600人待控罪

編譯陳韻涵／綜合1日電

國會眾院共和黨議員1日履行承諾，開始調查拜登政府，聚焦自前總統川普任內開始推行的聯邦新冠肺炎疫情紓困計畫出現「廣泛詐欺」的現象；部分共和黨眾議員形容是「美國史上最大規模、詐騙納稅人辛苦錢」的案件。

美聯社報導，截至目前為止，已有超過1000人認罪聯邦罪刑或遭聯邦指控詐騙疫情紓困補助，另有超過600名個人或企業面臨聯邦詐欺罪。 共和黨議員抨擊民主黨掌控眾院多數席次時，未關注這些問題，而民主黨眾議員則怪罪川普政府造成混亂。

「疫情因應稽核委員會」(Pandemic Response Accountability Committee)主席、司法部督察長霍若維茲(Michael Horowitz)告訴議員，詐欺規模和錯誤核發的資金「顯然上看數百億元，如果超過1000億元，我也不會訝異」。

出席眾院監督與問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)首場聽證會作證的調查人員表示，調查才剛開始；眾院自2020年3月起，從川普任內到拜登就職後，共通過總額4.6兆元的六項疫情紓困法，包括拜登就職後不久批准的1.9兆元的紓困法。

「史上最大詐騙納稅錢」

該委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)說：「我們欠國民一個解釋，將探究美國史上最大規模、詐騙納稅人辛苦錢的案件。」

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)主席多達羅(Gene L. Dodaro)表示，詐騙規模究竟有多大，需要時間釐清。

聯邦中小企業署(Small Business Administration)正在調查500宗涉及小企業紓困貸款的案件，勞工部內部調查小組每周至少調查100件失業保險詐欺情事。

「政府稽核處」表示，超過1000人涉及疫情紓困詐欺，凸顯此案規模之大；多達羅則說，「肯定有廣泛詐欺的跡象，但不可能現在就估計出全盤規模」。

霍若維茲說：「我們還有許多工作要做，未來可能需要多年計算和釐清，我們將盡可能追回每一分錢。」

紓困 詐欺 疫情

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