聯準會再升息一碼 對消費者有何影響？

升息對消費者有什麼影響？簡單說，若是借錢，例如卡債，就可能增加負擔；若是存錢，利息就會增加，對儲蓄族有利。（美聯社）

聯準會 1日宣布指標利率 升息一碼(0.25%)，加上去年數次大幅升息，紐約時報表示，民眾家庭帳本的兩端都有感：儲蓄受惠於收益提高，但借貸則要付出更多利息成本，對信用卡債、車貸、學貸 、房貸等，都大有影響。

信用卡

信用卡債與聯準會動作密切相連，借信用卡債要付循環利息的消費者可望見到利率上升，一兩個帳單周期就感受得到。據Bankrate.com，截至1月25日，信用卡借貸平均利率為19.9%，比去年3月要升約16%。

車貸

車貸往往跟五年期公債利率走，而公債受聯準會指標利率影響，但這不是影響車貸借貸人要付多少的唯一因素，信用歷史、車子款式、貸款條件及頭期款，都列入費率算式。據Edmunds的統計，去年第四季新車平均利率為6.5%，比前一年同期的4.1%來得高。

學貸

償還學貸是否加重，要看消費者借的是哪種學貸。教育部計畫減免當前聯邦學貸最多達2萬元，只是這項施政還在官司訴訟；聯邦學貸付的是政府的固定利息，所以不受影響。

但新型聯邦學貸在每年7月依5月拍賣的十年期公債計息，那些學貸的利率已經調升；2022年7月1日之後借聯邦大學生學貸的人，付息已由更早一年同期的3.73%上升到4.99%。至於借民間學貸的人，按預期要付更多，不管固定利率還是浮動利率，都跟依循聯邦資金利率的指標走，通常一個月內就會調高。

房貸

30年期固定息房貸倒不亦步亦趨跟聯準會指標利率走，一般是跟隨十年期公債，但還受許多因素影響，例如通膨的預期值、聯準會的動作、投資人對總體的評估。

房地美(Freddie Mac)指出，去年11月房貸利率升破7%，到1月26日的當周已回跌到6.13%；相同的房貸在2021年同一周利率為3.55%。

其他類型房貸比較會與聯準會升降息貼近；浮動式利率房貸跟證券化信用房貸，一般在聯準會利率變動後兩個付款周期內調變。

存款工具

儲蓄的人想靠本金追求較好收益，接下來日子會好過得多。

聯準會指標利率上升，經常意味銀行對儲戶存款要多付息，話雖如此，銀行不會劍及履及，往往是想招徠更多存款時才那麼做；目前銀行都有充沛的存款，但有些金融機構已開始改變，例如Primis Bank銀行就把線上存款跟支票戶頭的利率改為5.03%。