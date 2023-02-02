鮑爾：升息將持續 可能還會有2次

聯準會主席鮑爾宣布升息一碼，預期今年不會降息，繼續抑制通膨。（美聯社）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome Powell)1日在記者會上說，通貨膨脹趨緩跡象雖然令人欣慰，但目前通膨還是過熱。他說，接下來仍將繼續升息 。

聯準會 1日宣布升息一碼(25個基點)之後，鮑爾在記者會上說，儘管消費者物價連續六個月下滑，聯準會將近一年來的升息動作仍未結束。

鮑爾說，美國目前只是進入初期的通膨減緩(disinflation)，聯準會連續八次升息之後，接下來還會有更多貨幣緊縮措施。他說，聯準會官員希望讓利息維持在令人感到壓力的高點，直到物價上漲趨於普遍。

「我們還有很多工作要做。」鮑爾表示：「對於宣布勝利或公布贏得比賽，我們將採取審慎態度。」

至於聯準會還要升息多少、要等多久才會開始降息，鮑爾在記者會上的談話則透露某些蛛絲馬跡。他說：「我們還沒達到有效限縮政策的位置，這就是為什麼我們覺得持續升息是適當的。」

鮑爾談話中使用「持續」(ongoing)一詞為關鍵，意指升息將不只一次。他稍後在記者會上進一步表示，持續升息可能代表著「還有兩次」。鮑爾的談話基調與聯準會官員2022年12月的預測吻合。根據聯準會官員預測，升息可能持續到接近5%才會停止，但取決因素包括通膨是否持續下滑。

鮑爾談話中也不排除，萬一統計資料顯示通膨更加惡化，屆時可能加強升息力道。

他在記者會上說，如果未來6個月或12個月之後，發現雖然接近成功但卻功虧一簣，「通膨回升，我們就還得再重新努力。這樣的風險非常不容易管理。」

鮑爾談話透露，寧可出重手對抗通膨，包括讓經濟陷入衰退，也不要冒險讓物價再次迅速上漲。

他也表示：「一般預料，美國經濟成長將會趨緩，就業市場出現疲軟，通膨開始穩定下降，但下降速度並不夠快。在這種情況下，如果經濟表現大致符合外界預期，降息在今年當中將不是適當的作法。」

鮑爾談話代表著聯準會希望維持高利息、股價平穩，以達到控制支出與消費的目的。然而，許多投資人卻紛紛押寶，聯準會在2023年肯定會有降息動作。