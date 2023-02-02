首次會拜登 協商債限無進展 麥卡錫：最終我們會達成協議

眾院議長麥卡錫1日進白宮與拜登總統協商債限問題，他形容氣氛很好，但未獲協議，尚待下次會面再談。（美聯社）

美國國債 觸頂兩周後，眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)1日赴白宮與拜登 總統商討國債上限解決辦法，但會談結果似乎沒有具體進展；雖然麥卡錫在會談後聲稱有信心在美國債務違約前，和拜登達成共識，但紐約時報分析，白宮與如今掌控眾院的共和黨，對於如何解決債限危機，看法似有天壤之別。

根據報導，雖然拜登堅持國會應該在沒有附帶條件之下同意調高國債上限，以避免金融災難降臨，但拜登在1日會談中對麥卡錫說，解決債限問題仍有討論空間。

拜登與麥卡錫1日在白宮橢圓形辦公室討論一個多小時，這場見面攸關重大。聯邦政府最快在今年6月初便無預算可用，美國將無力償還債務，恐將淪入債務違約。

拜登不退讓 不接受附加條件

白宮和掌握眾院多數的共和黨對提高債限始終立場不同，共和黨拒絕調高舉債上限，除非拜登接受大規模刪減聯邦預算；拜登則多次表示，不接受附加條件的談判。

拜登總統1日與眾院議長麥卡錫協商債限問題 ，相談1小時多，但會談沒有進展。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，麥卡錫在會後告訴記者，他已明白告訴拜登，眾院不會在沒有附加條件的情況下通過提高債務上限。

麥卡錫回答媒體問題時說，「上個月我只聽到『我不會跟你談判』，但剛才在橢圓形辦公室和總統討論了在債限問題上我們能做的事，和上個月明顯不同，是個開始。」

雖然麥卡錫稱這是「很好的第一次會議」，但他也表示雙方「仍有不同看法」，但「我認為最終我們可以找到共同點」，他補充說。

拜登與麥卡錫會晤結束後，白宮官員說，拜登對麥卡錫說不接受舉債上限談判，但歡迎與國會領袖另行討論如何在持續推動經濟成長之際降低赤字並控制國債。

紐時分析，白宮官員發表聲明可以看出，拜登雖然在調高國債上限堅持立場，但同意與麥卡錫同時討論稅務及支出議題。

會議之前，拜登與麥卡錫都透過媒體或社群媒體發文表態，畫下了哪些不能跨越的紅線，但麥卡錫會議結束後受訪時，則對解決危機感到樂觀。

麥卡錫強硬：不會沒條件調高債限

「沒有協議，也沒有任何承諾。但我們將持續對話。」麥卡錫對媒體說，相信終將可以達成協議，不過他在會中對拜登表示，如果沒有交換條件，眾院絕對不會單純通過調高國債上限。

包括緬因州聯邦眾議員高登(Jared Golden)在內等六名民主黨籍眾議員，1日分別對拜登及麥卡錫發出聯名信函，呼籲兩人基於誠意好好溝通，避免以往的政黨對立。

自從2000年以來，聯邦政府每年都面臨預算短缺，導致必須進一步舉債，國債如今已達31.4兆元；美國已於上月19日達到國會訂定的舉債上限，財政部被迫採取非常措施，以便政府能夠維持付款，並向國會加強施壓，希望避免今年稍後可能發生的政府債務違約。