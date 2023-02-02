Fed升息1碼 鮑爾：通膨仍居高 今年降息不適當

聯準會1日宣布升息一碼，聯準會主席鮑爾暗示今年不會降息，通膨控制初見成效。（美聯社）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)1日宣布調升基準利率 一碼(25個基點)，這是聯準會 去年3月以來第八度升息 ；聯準會表示，通膨「有所緩解，但仍處於高點」，升息周期還沒有結束的跡象。

第8次升息 利率達4.5%-4.75%

與市場預期一致，制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)將聯邦基金利率提高0.25個百分點，使其達到4.5%到4.75%的目標區間，為2007年10月以來的最高水準。

這是自2022年3月開始的升息周期進程中的第八次升息，包括連續四次升息三碼；基金利率本身決定了銀行對隔夜借款收取的相互費用，連帶影響許多消費債務產品。

聯準會的目標是升息以降低通膨，即使最近有放緩跡象，但通膨仍接近1980年代初以來的最高水準。

FOMC會後聲明指出，通膨「有所緩解，但仍處於高點」，這是對之前措辭的調整。

FOMC：持續調升為合適之舉

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在會後新聞發布會上表示：「過去三個月的通膨數據顯示，單月成長速度有所放緩。雖然最近的事態發展令人鼓舞，但我們將需要更多的證據來確信通膨處於持續下降的軌道上。」

FOMC聲明指出，「委員會預測持續調升利率目標區間為合適之舉」，希望將通膨拉回至決策官員設定的2%目標。

市場原本預期本次會議會透露將很快結束升息的跡象，但會後聲明未釋出這樣的訊號。

「通貨緊縮正開始」 美股反彈

然而，鮑爾承認「通貨緊縮過程」已經開始後，美股聞訊反彈。

鮑爾表示，「我們現在可以說，第一次認為通貨緊縮過程已經開始」，但他也說：「宣布勝利或認為我們真的取得了勝利還言之過早。」

市場正在關注聯準會最終將在何處結束升息。在12月的FOMC會議上，成員認為「終端利率」在5.1%。市場押注應會接近4.75%，預計聯準會將在3月再次升息一碼後，於今年稍晚時開始降息。

對此鮑爾表示，基金利率「有可能」保持在5%以下。鮑爾指出，在通膨居高之際，聯準會還會升息幾次，以達到「適當限制」的政策水準。

鮑爾對於目前外界預期表示，「今年降息並不適當」。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學者史威特(Ryan Sweet)說：「聯準會打退今年準備降息的市場期望。」

鮑爾：今年經濟有望正成長

不過，鮑爾表示，儘管成長率低，今年經濟仍將成長；他解釋，就業市場強勁、通膨降溫，以及公共和民間開銷支撐經濟活動，今年還有很好的機會維持正成長。