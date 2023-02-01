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美國軍用晶片荒 台積電客戶水星系統傳待價而沽

中央社／舊金山1日專電

美國擴大對烏克蘭軍援，不過國防企業面臨關鍵半導體短缺。台積電客戶水星系統公司表示此情況可能還要延續2年，高層已展開策略評估，分析師認為這意味著公司即將出售。

總部位於麻州安多弗鎮（Andover）的水星系統公司（Mercury Systems）是美國國防部主要合作廠商之一，仰賴台積電和亞洲半導體大廠來製造高端晶片和電子系統，受到疫情引發的供需失衡影響，持續面臨貨源短缺的問題。

華爾街日報報導，水星系統公司執行長亞斯里特（Mark Aslett）這週告訴投資人，軍用晶片短缺近期雖然有所緩解，公司等待交貨的期間仍長達72週，2022年則是99週，而且新訂單交貨可能還要等上2年的時間。

生產戰機、導彈、雷達需要大量的微處理器來對抗惡劣環境和網路攻擊造成的影響。亞斯里特說供應鏈的問題一直都沒有獲得解決。

華爾街日報指出，雷神技術公司（Raytheon Technologies Corporation）上週也反應晶片短缺已衝擊到武器生產。另外，一些國防企業已使用不同晶片來設計標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈等武器。

近期，智慧型手機和消費性電子產品的晶片供應或許有所改善，但特殊需求的晶片供應仍然吃緊。亞斯里特呼籲運用在國防的晶片生產應該要優先處理，但目前情況並非如此。

分析師說，水星系統公司出售金額可能超過35億美元，公司股價1日飆漲20%。

水星系統公司對可能的交易時程不願置評，並表示公司剛開始進行策略評估，不保證交易最終能夠獲准和完成。

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