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多年來遭超收 紅藍卡新規瞄準保險業者10年追回47億

記者顏伶如／綜合報導
部分保險業者利用紅藍卡漏洞申請支付，政府擬從業者手中追回47億款項。（美聯社）
部分保險業者利用紅藍卡漏洞申請支付，政府擬從業者手中追回47億款項。（美聯社）

拜登政府宣布新規，將打擊向聯邦政府超收聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)款項的私人保險計畫，進一步稽核聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage Plans)；根據統計，近半數紅藍卡參加者參加了醫療保險優勢計畫。

拜登政府表示，透過加強稽核，未來十年可望追回大約47億元；新規將會擴大聯邦政府稽查作業、追討款項的權限，這是聯邦政府超過十年來最強勢的行動。

對於年長老年人來說，醫療保險優勢計畫近幾年變得越來越熱門，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)30日說，衛生部必須確保對私人計畫善盡監督之責。他說：「我們希望鼓勵在計畫架構底下應該正確申報。」

根據政府稽查報告、詐騙訴訟以及學術研究，聯邦政府多年來遭到私人健保業者制度化的超收，手段包括誇大患者的健康問題，以便向政府申領更多費用。

然而，衛生部旗下的聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)由於遭遇業者反彈，加上技術問題複雜、醫療保險優勢計畫受到民眾高度喜愛，因此一直不願意處理超收問題。

貝西拉說，Medicare過去一直遭到批評，對於項目超收的陋習未能採取更為強硬的處理態度。貝西拉說：「今天，我們採取早就應該踏出的步伐，讓我們朝著究責的方向前進。」

不過，衛生部的新作法遭致私人健保業者反彈，業者發動龐大遊說行動，反對加強稽核Medicare，也不排除可能對聯邦政府採取法律行動。貝西拉說，對於是否可能引發訴訟無法猜測，但強調新規肯定是政府未來工作的重點之一，有資格「進黃金時段」。

新規上路讓業者感到不悅，大型保險業者集團AHIP主席艾列斯(AHIP)發表聲明說：「新規不合法律，帶有致命錯誤，法規應該撤銷，而不是拍板定案。」

聯邦醫療保險 聯邦政府 紅藍卡

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