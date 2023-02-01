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防疫鬆綁 中國製造業PMI達50.1 重返擴張區間

記者林則宏／綜合報導
在中國解除清零政策後，根據中國統計局資料，1月的經濟指標已經回溫，尤其在旅遊和民生消費上都有明顯的擴張。（美聯社）
在中國解除清零政策後，根據中國統計局資料，1月的經濟指標已經回溫，尤其在旅遊和民生消費上都有明顯的擴張。（美聯社）

中國國家統計局31日公布1月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較前一個月上升3.1點，為時隔三個月後重回50榮枯線之上的擴張區間，顯示製造業景氣水平明顯回升。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月中國製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.1、54.4和52.9，高於上月3.1、12.8和10.3點，三大指數均升至擴張區間，中國經濟景氣水平明顯回升。

趙慶河表示，1月隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，調查的21個行業中有18個高於上月，中國1月製造業供需兩端同步改善，其中，生產指數和新訂單指數分別為49.8和50.9，高於上月5.2和7點，製造業產需景氣水平明顯回暖，但受春節假日因素影響，生產改善力度小於市場需求。

從行業情況看，農副食品加工、醫藥、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等九個行業的生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，其中醫藥製造業產需增長明顯，兩個指數均升至65以上高位景氣區間。

此外，1月各規模企業PMI均有回升。大、中、小型企業PMI分別為52.3、48.6和47.2，高於上月4、2.2和2.5點。

調查還顯示，1月中國企業信心明顯增強。生產經營活動預期指數為55.6，高於上月3.7點，升至較高景氣區間，企業對近期市場恢復發展預期向好。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數升至60以上高位景氣區間。

1月中國非製造業PMI為54.4，比前一個月上升12.8點。其中服務業商務活動指數為54，結束連續六個月回落走勢。

在調查的21個行業中，有15個位於擴張區間，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；同時前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均高於12月24點以上，重返擴張區間，表明居民消費意願明顯增強，市場活躍度回升。

趙慶河說， 1月採購經理指數重返擴張區間，反映出企業生產經營景氣狀況與去年12月相比發生明顯積極變化。

但也要看到，1月反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題。

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