疫情研究：學童全年少掉超過1/3學習 已釀世代問題

新冠疫情 嚴重影響學童學習進度，中央社報導，根據最新研究，在疫情初期，學童在學習方面蒙受嚴重損失，相當於全年少掉超過1/3的學習，而且迄今仍未趕上，對「這個世代來說是一個真正的問題」。

中央社引述法新社的報導指出，新冠疫情造成史上最大的教育 中斷之一，全世界95%的學生受到學校關閉的影響，線上教學變得更加普遍。

為了解這種大變動對學生影響的程度，一個歐洲團隊對這個主題進行迄今最大規模的研究回顧。

他們分析從2020年3月到2022年8月期間發表的42項研究，涉及15個國家，包括幾個歐洲和南美洲國家以及美國、南非和澳洲 。

研究發現，在這段期間，年齡5歲至18歲之間學童的學習損失，相當於正常時期全年教育的35%。

根據這份「自然人類行為」期刊（Nature Human Behaviour）的研究，來自弱勢背景的兒童受到的影響尤其嚴重，較貧窮國家的兒童也是如此。

這項研究的主要作者、法國巴黎政治學院（Sciences Po University）研究員貝特豪瑟（Bastian Betthauser）說：「學習危機是一種攸關公平的危機。」

研究人員還發現，數學的「學習不足」情況比閱讀嚴重。

貝特豪瑟在記者會上說：「這可能是由於和數學練習相比，父母更能幫助他們的孩子閱讀。」

大多數學習障礙是在新冠開始流行之初學校關閉期間出現的。

研究中說，兒童、家長、學校和政府的努力可能防止進一步的學習損失，但並沒有彌補已經失去的學習。

他說：「對於在學校經歷過疫情大流行的這一代人來說，這有可能成為一個真正的問題。」研究人員呼籲各國政府採取政策措施，幫助這一代人彌補學習損失。