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輝瑞估年營收570億跌至215億 也無法再靠Paxlovid獲利

編譯潘勛／綜合31日電
輝瑞藥廠去年因新冠疫苗和藥物相關營收達570億元，但因疫情趨緩，預估今年將掉到215億。（美聯社）
輝瑞藥廠去年因新冠疫苗和藥物相關營收達570億元，但因疫情趨緩，預估今年將掉到215億。（美聯社）

輝瑞藥廠宣布，去年新冠疫苗及治新冠藥物營收570億元，占總營收近六成，但隨疫情結束，公司估計新冠相關營收今年將大跌到215億元；而中國疫情復熾，輝瑞指中國防疫政策解封以來與中國醫藥達成協議，運送數百萬劑治療新冠的倍拉維(Paxlovid)藥片到中國，但藥價爭執不休，該藥在中國醫保系統只保到3月下旬。

各國疫苗、藥物已充裕

有線電視新聞網(CNN)31日報導，讓輝瑞頭痛的是：各國衛生單位現已有充裕的疫苗、藥物，可預防疫情擴大並治療染疫。

輝瑞公布財報後，股價31日略微上揚，與輝瑞合作生產並銷售Comirnaty疫苗的BioNTech也升約1%。

輝瑞目前估計4月1日開始，因中國不再把倍拉維藥片納入健保處方藥，無法再靠該藥由中國取得營收；輝瑞目前估計今年疫苗營收額為135億元、倍拉維80億元；Refinitiv數據估計追蹤公司指出，華爾街估計輝瑞今年疫苗營收在144億元，倍拉維103億元。

輝瑞將著手研發新藥物

輝瑞財測表示，估計2023年官方手邊疫苗產品供應無虞，其疫苗相關製品銷售2023年來到低點，但2024年將恢復上升；只是世界也會適應新冠疫情消退，輝瑞將著手研發新的大賣藥物。

Refinitiv由輝瑞2022年財報認為，輝瑞倍拉維2023年銷售額略超過100億元，不到去年220億元的一半；在中國該藥物銷售的成長，有助於抵消在其他國家的下降；目前多國政府都庫存了兩劑式倍拉維。

分析師表示，他們主要是按已宣布的交易公開資料，來估計倍拉維2023年銷售額；中國的銷售額只是象徵性估計，畢竟中國已放棄新冠零寬容政策。

BMO Capital Markets分析師賽格曼預估倍拉維2023年全球銷售額約87億元，其中19億來自美、歐及新興市場以外地區；他希望能取得更多數據，畢竟要由中國得悉數據很難，所以要估計倍拉維在中國的營收一樣不容易。

輝瑞股價自2023開年以來失血15%，去年跌幅13%，但2021年因疫苗銷售暢旺，股價勁揚逾60%。

輝瑞 疫苗 營收

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