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24共和黨參議員致函拜登：財政改革 才支持提高債限

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖舒默警告共和黨若不同意提高債限，將招致災難。（Getty Images）
參院多數黨領袖舒默警告共和黨若不同意提高債限，將招致災難。（Getty Images）

美國已於1月19日到達31.4兆合法舉債上限，政府官員及華爾街人士現正積極討因應措施；某些金融專家建議，如果政府先扣留應該發放給民眾的福利或付給民間包商的款項，財政部就還有經費可以運用，但白宮與財政部都反對，財政部更說如此作法將導致違約。

拜登政府警告說，倘若國會無法讓政府在未來幾個月提高舉債上限，將有災難後果；共和黨籍眾議員過去幾年來調查發現，聯邦政府握有技術掌控權，可以為繳付款項訂定優先順序，只不過如此作法屬於實驗性質，且有高風險。不少華爾街人士則質疑，付款優先順序的訂定，其實於事無補。

Politico新聞網站分析，許多民眾靠著政府發放福利支票度日，企業則依靠政府款項收入支撐，如果政府把現有經費只拿來付給債券持有人，恐將引發政治反彈，美國經濟則趨於緩慢，甚至衰退。

前總統歐巴馬任內的財政部長盧傑克(Jack Lew)接受媒體訪問時說，共和黨債限備用計畫的概念根本是「知識破產」(Intellectually bankrupt)。

包括巴德在內的24位共和黨參議員表示，如果沒有財政改革，絕對不支持提高債限。（G...
包括巴德在內的24位共和黨參議員表示，如果沒有財政改革，絕對不支持提高債限。（Getty Images）

另一方面，24名共和黨籍聯邦參議員聯名致函拜登表示，除非做出與削減聯邦預算有關、「有意義的財政改革」，否則將不會投票支持調高國債上限的任何法案。猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)與新科北卡羅來納州聯邦參議員巴德(Ted Budd)是聯名信的發起人。

包括李麥克在內的24位共和黨參議員表示，如果沒有財政改革，絕對不支持提高債限。（...
包括李麥克在內的24位共和黨參議員表示，如果沒有財政改革，絕對不支持提高債限。（Getty Images）

信中舉例說，「避免政府關門法」(Prevent Government Shutdowns Act)與「十足信用法」(Full Faith and Credit Act)都是「有意義的財政改革」。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)說，共和黨眾議員要求白宮與民主黨同意刪減政府支出，做為調高國債上限的交換條件，簡直是「招惹災難」，而且「傷害美國民眾」。他說，民主黨希望美國民眾能夠了解，「我想我們一定會贏。」

財政部 共和黨 參議員

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