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豔星聲稱收到封口費 川普否認出軌罵她「馬臉」

記者顏伶如／綜合報導
雖然川普（圖）矢口否認與「風暴女」有婚外情及封口費，但檢方開始向大陪審團遞交證據，川普還沒有脫離刑事控罪的風暴。（美聯社）
雖然川普（圖）矢口否認與「風暴女」有婚外情及封口費，但檢方開始向大陪審團遞交證據，川普還沒有脫離刑事控罪的風暴。（美聯社）

前總統川普遭控付「封口費」給緋聞對象色情片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)，根據紐約時報報導，大陪審團本周即將聆聽證人證詞。川普30日抨擊負責調查此案的曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)是「激進派」檢察官。

本名史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)的丹尼爾斯聲稱在2006年曾與川普有婚外情，川普2016年競選期間則給她「封口費」，避免讓緋聞曝光。

川普30日下午透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文否認曾與丹尼爾斯有婚外情，並批評丹尼爾斯長像彷彿「馬臉」。

川普發文也批評白艾榮用在調查他與丹尼爾斯緋聞案的時間，遠遠超過調查紐約市真正犯罪的時間。川普說，大陪審團調查報告消息走漏，肯定是白艾榮洩露給假新聞媒體的。

川普寫道，白艾榮與淪為武器化的司法部密切配合之下，「這就是史上最大規模獵巫行動的延續」。他表示，案件早就已經過了追訴期，而且與丹尼爾斯之間的訴訟最近剛獲得聯邦第九巡迴法院才剛裁定獲得巨額賠償，「從來就沒有婚外情，這都已經是舊聞了」。

丹尼爾斯對川普提告誹謗結果敗訴，日前被法官裁定賠償川普30萬元律師費。

紐時報導，白艾榮辦公室正在調查的川普「封口費」案，結局可能是川普遭到犯罪起訴。

前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)先前已經承認，曾給丹尼爾斯13萬元，交換條件是她必須在2016年競選期間對於與川普的地下情保持沉默。

2018年，涉嫌安排繳交款項的柯恩遭控觸犯選舉獻金法之後向法院認罪，被判刑三年。柯恩當時對法官表示，所作所為都是聽從「競選聯邦公職的一名候選人」指示。

根據媒體報導，30日出現在這起案件法庭程序的證人包括川普的好友、前「國家詢問報」(National Enquirer)的老闆派克(David Pecker)。

色情片女星「風暴女」丹尼爾斯聲稱在2006年曾與川普有婚外情。（美聯社）
色情片女星「風暴女」丹尼爾斯聲稱在2006年曾與川普有婚外情。（美聯社）

川普 白艾榮 緋聞

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