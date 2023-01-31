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拜登走訪巴爾的摩、紐約、費城宣揚基建 重修美鐵隧道

編譯陳韻涵／綜合30日電
拜登總統30日宣布重修巴爾的摩鐵路隧道，為這條重要的東部廊道提供更安全快捷的運輸，並提供大量工作機會；接連推出重大基礎建設計畫，象徵拜登連任之路啟動。（Getty Images）
拜登總統30日宣布重修巴爾的摩鐵路隧道，為這條重要的東部廊道提供更安全快捷的運輸，並提供大量工作機會；接連推出重大基礎建設計畫，象徵拜登連任之路啟動。（Getty Images）

拜登總統30日起訪問美東地區三大城市，宣揚他的基礎建設政策，先在巴爾的摩(Baltimore)一處老舊的鐵路隧道前，宣布重修美國鐵路(Amtrak，簡稱美鐵)樞紐的鐵路隧道，31日則會在紐約宣布修建來往紐約、新澤西州的哈德遜河(Hudson River)鐵路隧道等重大基礎設施，2月3日則將走訪費城

美聯社報導，拜登擔任參議員時，經常搭乘美鐵穿越這座隧道往返華府和德拉瓦州；「商業內幕」說，2008年起，媒體即廣泛用「美鐵喬」(Amtrak Joe)暱稱他；拜登表示，「15%的時間與司機相處」，甚至擁有一把進入工作區的鑰匙。

拜登30日的記者會受到群眾歡呼和火車鳴笛熱烈歡迎，他宣稱數十年來曾搭美鐵穿越這個隧道1000次，深怕隧道會坍塌。

拜登說，「多年來，人們談論整修這個隧道，在1980年代早期，我曾與建築工人實際走進這條隧道，這個150年的隧道，你會疑惑它怎麼還屹立不搖。」

拜登說：「有了兩黨協議的基礎建設法，我們終於做到了。」基礎建設2021年通過，正加速興修各項建設。 

拜登表示，巴爾的摩與波多馬克(Potomac)之間的新隧道，可讓巴爾的摩到華盛頓目前60分鐘的通勤時間減少一半，讓通勤族有更多時間陪伴親友。

創2萬建築工作機會

美聯社報導，這項新隧道工程將創造2萬個建築工作機會，減少汽車車流和汙染。

這條隧道最早在1873年格蘭特總統(Ulysses S. Grant)任內開通，成為第一條連接費城與華盛頓的鐵路，爾後成為重要的鐵路樞紐。

不過，巴爾的摩隧道只有單一隧道、兩軌鐵道，火車必須減速到時速30哩並急轉彎向南繼續前進；新冠肺炎疫情之前，每天約有20萬人次通勤族通過巴爾的摩美鐵隧道，但兩軌鐵道若有其中一條需要封閉維修，就會嚴重影響交通。

拜登總統30日宣布重修巴爾的摩鐵路隧道，為這條重要的東部廊道提供更安全快捷的運輸...
拜登總統30日宣布重修巴爾的摩鐵路隧道，為這條重要的東部廊道提供更安全快捷的運輸，並提供大量工作機會；接連推出重大基礎建設計畫，象徵拜登連任之路啟動。（Getty Images）

新隧道預定十年後完工，屆時會有兩個隧道、四條鐵軌，讓火車能夠以時速100哩通過。

耗資60億估10年完工

新隧道定以馬里蘭州逃離奴隸主並推動廢奴主義的道格拉斯(Frederick Douglass)命名，整個計畫除了隧道還有橋梁和現代化設備，可能耗資60億元。

巴爾的摩是拜登本周排定三趟基建相關行程的第一站，31日他將在紐約宣布哈德遜河地下鐵路隧道計畫，2月3日前往費城出席民主黨全國委員會時則將宣布汰換鉛製水管計畫。

來源：CBS News

拜登 費城 新澤西州

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