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拚2024大選 共和黨潛在參選人聚焦「教育」

編譯陳韻涵／綜合30日電

基於親權與學校課程政治化等擔憂，共和黨潛在的2024年總統大選參選人不約而同將焦點放在教育

國會山莊報(The Hill)報導，教育議題對共和黨而言至關重要，前總統川普26日公布其教育平台，呼籲裁減涉及包括批判種族理論、性別意識形態或其他不適當的種族、性或政治內容的教育計畫的聯邦經費。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)和維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)都被視為共和黨2024年大選共和黨提名選戰中，足以對抗川普的佼佼者。

德桑提斯和楊京近幾周聚焦教育議題，屢成媒體頭條新聞；德桑提斯本月初反對非裔先修課程(Advance Placement African American)招致批評，而楊京則啟動調查北維吉尼亞州多所學校未善盡告知義務，讓符合資格的學子無法申請「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarships)。

共和黨去年期中選舉表現不佳，德桑提斯和楊京紛紛尋找能贏得下場大選的關鍵議題，而楊京2021年正是透過教育議題打贏州長選戰。

共和黨策士史托曼(Alex Stroman)說，「看看楊京當上州長的模式，大多是因為學區失控，新冠肺炎的衍生情況讓部分家長被迫開始關注教育議題。」

楊京競選州長時，推動九種不同的教育模式，瞄準不同群體的選民。

楊京的顧問、共和黨選舉策士克瑞絲汀‧戴維森(Kristin Davison)表示，「這是深思熟慮的複雜目標，把教育推上前線，我們早在2021年初便已決定，我們將持續聚焦教育，因為共和黨總是處於守勢，這個決定並不容易，所有人都覺得我們瘋了，但最終證明行得通。」

楊京把砲火集中瞄準民主黨籍的維州前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)，稱他不認為家長必須告訴學校應該教什麼。楊京的支持者肯定他將共和黨對於教育的重點項目寫進課綱，這是該黨人士努力多年未竟之事。

一名共和黨策士表示，「楊京不僅把教育放進共和黨的『地圖』，同時也是首位把教育視為競選主軸且勝選的共和黨候選人」。

教育 共和黨 德桑提斯

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