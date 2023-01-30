拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

在高通、英特爾和超微的營收中，華為貢獻占有率不足1%，凸顯了其重要性已下降。（路透）

華盛頓當局擴大對中國科技業的圍堵力度，拜登 政府如今正在考慮切斷英特爾（Intel）和高通公司（Qualcomm）在內一切美國企業對華為 的貨源。

自前總統川普以國家安全顧慮為由將華為列入所謂的「實體清單」以來，美國企業對華為的銷售已有四年受到管制。美國供應商從此向這家疑似與官方和軍方有淵源的電信設備巨人出售產品，都需要獲得聯邦政府批准。

彭博和金融時報引述知情人士報導，拜登政府在討論是否以及如何調整許可政策的過程中，有些官員主張對華為全面禁售。

金融時報引述知情人士報導，商務部已通知部分公司，不會再對任何申請輸出美國技術給華為的企業發出許可。

彭博則引述知情人士報導，目前尚不清楚美國政府多快會改變政策。他們提醒，討論還處於初級階段。其中有人表示，可能在5月華為被列入實體清單四周年決定。

彭博指出，切斷對華為的生意，不會像過去那樣對美國企業造成破壞性的影響。華為分拆大部分智慧手機 業務，大多只以自有品牌提供4G手機，品牌形象也在美國制裁之下受損。

彭博供應鏈分析顯示，在高通、英特爾和超微的營收中，華為貢獻占有率不足1%，凸顯了其重要性已下降。