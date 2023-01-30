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鑄造硬幣、回購債券…7方案 白宮能自行解決債限問題？

記者顏伶如／綜合報導
白宮要解決債限問題，專家建議可鑄造新版鉑幣。圖為聯邦鑄幣局鑄造的金幣。(美聯社)
白宮要解決債限問題，專家建議可鑄造新版鉑幣。圖為聯邦鑄幣局鑄造的金幣。(美聯社)

國債上限是否調高，拜登總統與共和黨籍聯邦眾議員僵持不下，共和黨保守派要求刪減政府預算為交換條件，拜登政府則拒絕讓步。華盛頓郵報分析，某些經濟學者、律師及學界人士指出，白宮其實有辦法在根本不需要考慮共和黨的情況下，直接以片面手段避開國債上限危機。

遭主流派專家強烈質疑

報導指出，學者提出至少七套方案供拜登政府參考，但這些構想遭到主流派專家強烈質疑，理由在於涉及錯綜複雜的金融、政治及法律風險。截至目前為止，拜登及白宮顧問團則堅持，唯一可行的結局就是眾院共和黨團在不要求白宮讓步的情況下，同意調高國債上限。

可以讓拜登避開國債上限危機的片面手段包括：

鑄造1兆元新硬幣

學者提議當中，最受媒體矚目的方案便是，讓財政部鑄造一枚面值1兆元的新版鉑幣(platinum coin)，並把鉑幣存入聯邦儲備銀行戶頭。有了這1兆元，聯邦政府便有經費可用。這套方案不涉及增加舉債，因此沒有違反國債上限的問題。哈佛大學憲法教授崔普(Laurence Tribe)說，從技術層面來看，鑄造巨額硬幣屬於總統權限。

宣告債限牴觸支出法案

支出法案是國會通過、總統簽署的法律，行政部門必須執行，倘若聯邦政府無法舉債，將違反支出法案。

出售聯邦土地再買回

將聯邦政府擁有的土地拍賣變現，即可立即取得現金，等到危機解除，土地則可買回。

回購債券

財政部可以用較低價格將先前發行的債券買回，如此一來便可降低現有國債，讓聯邦政府有較多時間可以避免國債上限來臨。

援引憲法第14修正案

崔普分析，第14修正案第四節寫道，政府面臨違約風險已經構成違憲，美國應該履行所有償債義務。他說：「這並部是某種意見，而是非常清楚寫在憲法條文裡。」

發行不會到期永續債券

如發行不斷給利息但永遠不會到期(mature)的永續債券(consol bonds)，聯邦政府就有現金可以運作，不必煩惱國債上限。

向聯準會要求預支款

要求預支款(advance)，預領債券利息等收入，讓聯邦政府有彈性空間。

國債 聯邦政府 拜登

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