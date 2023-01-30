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德桑提斯揮軍2024？傳謀士招兵買馬 川普：他選是不忠

編譯潘勛／綜合29日電
佛州州長德桑提斯雖未正式宣布參選2024總統大位，但策士已為他預作準備。(Getty Images)
佛州州長德桑提斯雖未正式宣布參選2024總統大位，但策士已為他預作準備。(Getty Images)

共和黨知情人士表示，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的謀士正積極準備他可能參選總統，多次開會並初步招兵買馬，最新跡象顯示德桑提斯正在為全國選舉打地基；甫展開競選行程的前總統川普表示，德桑提斯若出來選，就是「不忠之舉」。

華盛頓郵報報導，德桑提斯的政治團隊已認出在早期初選州如新罕布夏、愛阿華等可望僱用的人手；共和黨消息人士表示，不少有經驗的人已表示有興趣，2022年德桑提斯州長連任競選團隊兩名大將考克斯(Phil Cox)及派克(Generra Peck)都參與2024年進行中的會商。

德桑提斯圈內人都希望，假如他出來選，考克斯及派克能夠參與。考克斯是共和黨州長聯誼會的前總裁；派克是德桑提斯期中選舉大勝民主黨對手時的選戰經理人；目前兩人都未置評，德桑提斯的發言人亦然。

來源：The Hill

川普去年11月宣布參選總統，本周首度造勢，在新罕布夏及南卡羅來納兩州兩站參加活動；外界認為，德桑提斯是川普可畏的潛在挑戰人選。近來有些民調顯示，德桑提斯聲勢領先川普，本周一份民調更指出，新罕州可能在共和黨黨內初選投票的選民，支持德桑提斯的要多於川普。

川普在南卡州演講結束後受訪，強調自己在很多民調領先的態勢，而且德桑提斯第一次能當選佛州州長，他功勞很大，德桑提斯若出來選，沒關係，但他認為那就是不忠之舉。

新罕布夏州共和黨代表鮑溫(Bill Bowen)表示，在他的州支持德桑提斯出來選的熱情很高；他相信新罕州有很好的動員網絡，讓德桑提斯很快就能選戰打得有效。

但德桑提斯對2024年抱負談得很少，一直躲閃相關問題。去年秋天他連任選戰在佛州大贏19個百分點，讓他身為共和黨冉冉上升新星的地位更鞏固，同一時間，川普加持的許多候選人在期中選舉重要地區落敗，讓很多共和黨人對川普能否帶保守派勝選，最近多有懷疑。

許多共和黨人對邁向2024年總統選舉都有動作，德桑提斯是其中之一。可能出馬的人選包括川普政府要員，如前副總統潘斯，以及一大票其他州長；那些州長裡，有些人與川普站同一陣線，其他人則大聲批評前總統。

德桑提斯 川普 共和黨

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