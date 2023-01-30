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美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

2025年美中一戰？眾院兩黨看法不同

編譯潘勛／綜合29日電
民主黨籍眾院軍事委員會資深成員史密斯不認為美中會在2025年發生軍事衝突，因為被烏戰拖累，美軍準備不足。(美聯社)
民主黨籍眾院軍事委員會資深成員史密斯不認為美中會在2025年發生軍事衝突，因為被烏戰拖累，美軍準備不足。(美聯社)

美軍上將米尼漢(Mike Minihan) 預測最快兩年後的2025年，美中將有一戰，台灣最可能是引爆點，對此眾院外交委員會共和黨主席麥考爾(Michael McCaul，德州)表示認同，但軍事委員會民主黨資深成員史密斯(Adam Smith，華盛頓州)不認為如此，另烏克蘭戰爭愈演愈烈，美國軍備是「巨大問題」。

Politico政治網站29日報導，麥考爾在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)表示，他倒也希望米尼漢將軍預測不準，但很不幸，他認為將軍說對了。

但此前在眾院軍事委員會擔任主席四年的史密斯也在「福斯周日新聞」表示，一切都有可能，他真的很擔心有人大談與中一戰是避不可免的事；與中開戰「極不可能」，「將軍們對我國即將開戰應謹言慎行」。

史密斯表示，戰爭並非避不可免，情勢危險，美方必須有所準備沒錯，但他有充足的信心，若美方採取正確舉措，可以避開衝突。

在主持人珊農‧布里姆(Shannon Bream)逼問下，麥考爾指出，中國出於利益考量又指台灣是中國領土，故可能入侵台灣，於是催化美中戰爭；他譴責拜登政府「示弱」。

俄國侵烏戰爭2月就要屆滿一周年；拜登總統上周表示，美國將協同德國等西方國家，提供主戰坦克給烏克蘭，對此俄方指各國已「直接參戰」；烏克蘭持續其反攻俄軍行動。

史密斯強調，軍援不等同參戰，美軍或北約軍不會直接與俄軍交戰；美方準備提供坦克，烏軍自行操作。

但史密斯及麥考爾同意，美國軍事供應力面臨可能的衝突恐有所不足，不論對中還是其他國家。

史密斯警告說，沒有釋出「需求訊號」，軍火承包商不願大舉投資增產，納稅人也不想花大錢在國家並不需要的武器。

史密斯認為這個問題很大，目前國家沒有這種軍工基礎，也沒能力提升。

史密斯表示，他與眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers，阿拉斯加州)都有共同前提，認為值此戰事在全球醞釀，美國要提升武器產能。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾認為，台海2025開啟戰端的機會很大。(美聯社)
共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾認為，台海2025開啟戰端的機會很大。(美聯社)

眾院 烏克蘭 拜登

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